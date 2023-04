Céline Dion : découvrez «Love Again», le nouveau titre de la chanteuse qui annonce cinq inédits

Comme promis la veille, Céline Dion a ce jeudi 13 avril mis en ligne un nouveau morceau. Intitulé «Love Again», il figurera sur la bande originale du film éponyme, dans lequel la chanteuse joue et interprète quatre autres inédits à découvrir dans un album qui sortira ce 12 mai.

Une belle surprise de la chanteuse Céline Dion pour tous ses fans, qui désespéraient de ne plus la voir depuis plusieurs mois. La star a dévoilé un tout nouveau titre ce jeudi 13 avril sur Twitter.

Intitulé «Love Again», il fait partie de la BO du film «Love Again : un peu, beaucoup, passionnément» qui sortira en salles le 7 juin, une comédie romantique dans laquelle elle joue aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. On ne sait pas quand la nouvelle musique a été enregistrée, le film «Love Again» ayant quant à lui été tourné en 2020 et 2021.

Ce premier titre accompagnera pas moins de quatre autres inédits sur un album - prévu le 12 mai - réunissant toutes les musiques du film et qui est en pré-commande ici. «L'album de 14 pistes inclut cinq nouvelles chansons de Céline, dont la chanson titre «Love Again» ainsi que six grands succès de Céline, et trois sélections de la musique du film.»

