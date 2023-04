Céline Dion : la chanteuse va dévoiler au moins une chanson inédite ce jeudi

Céline Dion a annoncé qu’elle dévoilerait au minimum une nouvelle chanson, ce jeudi 13 avril, à 14h.

Excellente nouvelle pour tous les fans de Céline Dion. La chanteuse a fait savoir sur Twitter qu’elle allait mettre en ligne un titre inédit (ou plus, son message ne le précise pas), ce jeudi à 14h.

Tomorrow. 8 AM ET.



Demain. 8h, heure de l'Est. pic.twitter.com/SBUYLJ5IOB — Celine Dion (@celinedion) April 12, 2023

Le(s) nouveau(x) morceau(x) devrai(en)t faire partie de la bande originale du film «Love Again : un peu, beaucoup, passionnément», qui sortira en salles le 7 juin, une comédie romatique dans laquelle elle joue aux côtés de Priyanka Chopra Jonas et Sam Heughan. On ne sait pas quand la musique a été enregistrée, le film «Love Again» a quant à lui été tourné en 2020 et 2021.

La chanteuse en guest star

Le film, réalisé par Jim Strouse, raconte l'histoire d'une jeune femme qui continue, après le décès de son compagnon, de lui envoyer des SMS. Une idylle naît alors avec le nouveau titulaire du numéro de téléphone. Alors que la journaliste doit rédiger un portrait de Céline Dion, elle finit par lui demander conseil sur sa situation inhabituelle.

Le dernier album studio en date de Céline Dion était «Courage», sorti en 2019. Souffrant d’importants problèmes de santé depuis plusieurs mois, la star est atteinte du «syndrome de l’homme raide», une pathologie neurologique rare qui se caractérise notamment par une raideur progressive des muscles.

Céline Dion a été contrainte d’annuler tous ses concerts en 2023. Elle a déclaré l'année dernière que les spasmes affectaient sa vie quotidienne, rendaient la marche difficile et l'empêchaient d'utiliser ses cordes vocales pour chanter comme elle en avait l'habitude.