Cinéma : qui est Brune Moulin, l'héroïne de la comédie «La plus belle pour aller danser» ?

Grâce à sa prestation dans la comédie «La plus belle pour aller danser», qui sortira au cinéma le 19 avril, Brune Moulin a remporté le prix d’interprétation féminine au Festival de l’Alpe d’Huez. Mais qui est cette jeune comédienne vouée à une brillante carrière ?

Il y a encore quelques mois, Brune Moulin n’était qu’une collégienne travailleuse qui révisait avec sérieux ses «éval’» de maths. Mais son rôle dans la comédie «La plus belle pour aller danser», attendue en salles le 19 avril prochain, lui a ouvert les portes du cinéma et même permis de décrocher - à sa grande surprise - le prix d’interprétation féminine de la 26e édition du Festival de l’Alpe d’Huez en janvier dernier. «Le plus beau week-end de (sa) vie», a-t-elle déclaré sur scène.

Dans ce long-métrage drôle et touchant réalisé par Victoria Bedos, scénariste de «La famille Bélier» et qui passe pour la première fois derrière la caméra, Brune Moulin, 15 ans, joue une adolescente prénommée Marie-Luce. Élevée par son papa qui dirige une pension de famille pour seniors, celle qui a pour meilleur ami Albert, 80 ans, est mal dans sa peau. Un soir, elle se rend à une fête déguisée en garçon et s’aperçoit qu’elle plaît beaucoup. Surtout à Émile qu'elle aime en secret. C’est alors que la jeune fille décide de s’inventer un double masculin qui s’appellerait Léo.

Une Romy Schneider en devenir, selon Pierre Richard

Brune Moulin réussit avec brio à incarner deux personnages, et est aussi crédible en fille qu’en garçon. Pour un coup d’essai, c’est donc un coup de maître pour celle qui rêve depuis ses 7 ans de devenir actrice. Avant même de suivre des cours de théâtre, la fillette inventait des personnages masculins qu’elle aimait interpréter, comme Mattéo le professeur de surf. Encouragée par ses parents, elle a décidé de passer des auditions et est tombée sur une petite annonce : «Recherche jeune fille 14 ans, androgyne et qu’on a envie de suivre». Brune Moulin n’a pas hésité une minute et a envoyé des photos à la directrice de casting du film «La plus belle pour aller danser». Après quelques essais, elle a été choisie parmi des dizaines d’autres jeunes filles.

«Elle a un don absolu pour le jeu, une aisance, une profondeur, je dirais même une magie. (…) Elle est très mature pour son âge, d’une grande humilité, bosseuse. Elle a pris ce rôle pour la chance de sa vie, sans pour autant en faire des caisses sur le plateau. C’était magnifique d’assister à la naissance d’une actrice», explique la cinéaste Victoria Bedos, qui reste persuadée que cette brunette pétillante et talentueuse «ira loin».

Un avenir radieux au cinéma que lui promet également le comédien Philippe Katerine, qui joue son père à l’écran. «Dès la première prise, on avait l’impression qu’elle avait fait ça toute sa vie. Brune est phénoménale. J’étais secoué par son talent», confie-t-il. Pierre Richard, qui incarne le vieil Albert, avoue même que si cette jeune fille continue ainsi, elle deviendra «la nouvelle Romy Schneider».