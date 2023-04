Jay-Z : le rappeur donnera un concert surprise ce vendredi à Paris

Le rappeur américain Jay-Z donnera un show surprise ce vendredi soir à l’auditorium de la Fondation Louis Vuitton, à Paris.

Une belle surprise pour les fans. La star du rap Jay-Z se produira ce vendredi 14 avril, à la Fondation Louis Vuitton, à Paris, où se tient actuellement la grande exposition «Basquiat x Warhol, à quatre mains».

À travers ce show, l'interprète de «Where I’m From» rendra hommage à Andy Warhol et à Jean-Michel Basquiat, peintre mort d'une overdose à l'âge de 27 ans en 1988, et qui a influencé nombre d'artistes contemporains comme Jay-Z, mais aussi Kanye West et ASAP Rocky.

Au total, 1.500 places ont été mises en vente ce mercredi 12 avril, et elles ont toutes trouvé preneur immédiatement après cette annonce sur les réseaux sociaux de Live Nation, structure de production de concerts d'envergure mondiale.

JAY-Z - Concert hommage



À l’occasion de l’exposition Basquiat x Warhol, à quatre mains à la Fondation, JAY-Z rend hommage à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat avec un concert exceptionnel, le vendredi 14 avril 2023 à 21h, à l’Auditorium de la Fondation.



Billets en vente pic.twitter.com/UMJHvEzDOe — Live Nation France (@LivenationFR) April 12, 2023

Pour rappel, Paris accueille en ce moment deux expositions autour de Basquiat. Celle à la Fondation Louis Vuitton et «Basquiat Soundtracks», à la Philharmonie de Paris, qui expose tableaux et dessins de l'artiste mis en relation avec les musiques de sa vie.

basquiat et la musique

Car la musique entre souvent en résonance avec le travail de Basquiat. Les références à Charlie Parker, génie du jazz, se retrouvent ainsi dans plusieurs de ses œuvres.

La musique, Basquiat en écoutait, dans son loft-atelier (collection de près de 3.000 vinyles), en club, mais il la pratiquait aussi, comme DJ occasionnel ou clarinettiste dans un groupe expérimental.

Outre une figuration dans le clip de «Rapture» du groupe Blondie, il a même produit pour son ami le rappeur new-yorkais Rammellzee un titre, «Beat Bop», en 1983, dont il dessine aussi la pochette.

Un cycle de concerts-événements est d'ailleurs programmé à la Philharmonie en parallèle de l'exposition, avec, entre autres, Mos Def, rappeur américain qui se fait appeler aujourd'hui Yasiin Bey.