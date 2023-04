Les Gardiens de la Galaxie vol. 3 : Sylvester Stallone et Nathan Fillion font leur apparition dans un nouveau teaser

C’est sur le compte Twitter de Marvel Entertainment qu’un nouveau teaser du film «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3», dans lequel on peut y apercevoir furtivement Sylvester Stallone et Nathan Fillion, a été publié. La sortie en salles est prévue pour le 3 mai prochain.

La tension monte. Prévu pour sortir dans les salles françaises dans un peu moins de trois semaines, «Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3» vient de dévoiler un nouveau trailer sur le compte Twitter officiel de Marvel Entertainment. Les fans peuvent y apercevoir des images inédites, ainsi que les apparitions furtives de Sylvester Stallone, qui retrouve le rôle de Stakar Ogord, et Nathan Fillion, qui avait uniquement fait une apparition vocale dans le premier volet de 2014.

