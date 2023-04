Comment un nouveau chapitre de la Bible caché depuis 1.500 ans a été découvert

Des scientifiques ont fait une découverte historique dans la bibliothèque du Vatican. Un chapitre de la Bible, vieux de 1.500 ans et encore inconnu, était caché sous trois couches de textes.

Non, il ne s’agit pas du début d’un nouveau volet de la saga Da Vinci Code. Selon une étude publiée dans le journal New Testament Studies et reprise par l’Independent, les scientifiques auraient découvert un texte caché dans un manuscrit de la bibliothèque du Vatican, le siège de l’Église catholique.

Vieux de 1.500 ans, ce chapitre encore inconnu de la Bible était recouvert par trois épaisseurs de texte. Une pratique commune à cette époque où le parchemin était une denrée rare. Les scientifiques ont eu recours à des ultraviolets pour percer les mystères de ce document. «Cette découverte prouve à quel point l'interaction entre les technologies numériques modernes et la recherche fondamentale peut être productive et importante lorsqu'il s'agit de manuscrits médiévaux», s’est félicitée Claudia Rapp, directrice de l'Institut de recherches médiévales de l'Académie des sciences autrichienne.

Un texte rarissime

Dans le détail, ce texte serait le chapitre 12 de l'Évangile selon Saint-Matthieu. Une œuvre pour le moins rarissime : «Jusqu'à récemment, seulement deux manuscrits étaient connus pour contenir une traduction des Évangiles en vieux syriaque (ndlr : version ancienne d'un dialecte araméen)», explique Grigory Kessel, chercheur autrichien.

Suite à une comparaison avec d’autres textes de l’époque, ce chapitre a été daté par les scientifiques : «Malgré le nombre limité de manuscrits datés de cette période, les comparaisons menées avec des manuscrits en langue syriaque permettent de fixer une date d'écriture potentielle située durant la première moitié du VIe siècle», ajoute le chercheur. Un morceau d’histoire que seule la technologie pouvait remettre en pleine lumière.