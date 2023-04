Pedro Pascal : 5 choses que vous ignoriez (peut-être) sur la star de «The Last of Us»

Star de la série «The Last of Us», Pedro Pascal est à l'affiche de «Strange Way of Life», court-métrage de Pedro Almodovar qui sera projeté lors du prochain Festival de Cannes. Voici cinq choses à savoir sur cet acteur américano-chilien que tout le monde s'arrache.

Il a connu la gloire sur le tard. Après «Game of Thrones», «Narcos» et «The Mandalorian», Pedro Pascal est acclamé pour son rôle de Joel dans la série à succès «The Last of Us». Dans le court-métrage de Pedro Almodovar, «Strange Way of Life», qui sera présenté en avant-première mondiale au 76e Festival de Cannes en mai prochain, il donne la réplique à Ethan Hawke. Voici cinq anecdotes sur le comédien charismatique de 48 ans.

Il a joué dans la série «Buffy contre les vampires»

Avant d’être le «daddy» le plus cool et sexy d’Hollywood, Pedro Pascal a joué dans de nombreuses séries télévisées, à l’instar de «Buffy contre les vampires». En 1999, il a donné la réplique à Sarah Michelle Gellar dans le premier épisode de la saison 4. Le comédien y incarnait le jeune Eddie, un étudiant qui se métamorphosait en vampire. L’interprète de Buffy a immortalisé cette rencontre en publiant récemment une photo du tournage sur les réseaux sociaux.

Il a pris le nom de sa mère

Si on le connaît sous le nom de Pedro Pascal, le comédien, né le 2 avril 1975 à Santiago, au Chili, s’appelle officiellement José Pedro Balmaceda. Mais alors qu’il rêvait de faire carrière à la télévision et au cinéma, il s’est rendu compte que les Américains avaient beaucoup de peine à prononcer correctement son patronyme, comme il l’a expliqué il y a trois ans dans une interview à Variety. C’est pourquoi l'acteur a choisi le nom de jeune fille de sa mère, Veronica Pascal, laquelle s’est suicidée alors qu'il n'avait que 24 ans.

Sa sœur Lux est transgenre

Fervent défenseur de la cause LGBTQIA +, Pedro Pascal a toujours soutenu sa sœur, Lux Pascal, qui a fait son coming out transgenre en posant en une du magazine chilien Ya, en 2021. L’actrice et activiste que l’on aperçoit rapidement dans la saison 3 de la série «Narcos», a rappelé combien son frère avait été d’une aide précieuse pendant sa longue transition. En guise de réponse, le comédien a publié un message plein d’amour sur Instagram : «Ma sœur, mon cœur, notre Lux».

Il aurait pu devenir sportif de haut niveau

Dans une autre vie, Pedro Pascal aurait pu devenir le roi des bassins. En effet, le jeune garçon qui a fui la dictature de Pinochet avec ses parents, et a vécu au Danemark puis aux Etats-Unis, était un excellent nageur. A 11 ans, il a participé aux championnats de natation de l’Etat du Texas. Mais sa passion pour le théâtre et le jeu était trop grande, et celui qui s’estimait, enfant, «trop paresseux», a préféré raccrocher le maillot de bain.

Il a failli ne jamais apparaître dans «Game of Thrones»

Son personnage n’est apparu que dans sept épisodes, mais Pedro Pascal en prince Oberyn Martell a marqué à jamais «Game of Thrones». Surtout quand il se fait massacrer par La Montagne dans une des scènes les plus violentes de la saga. L’acteur a pourtant failli de jamais participer à cette série, tant sa première audition était catastrophique. «C'était une audition réalisée en selfie sur iPhone, ce qui était inhabituel, se souvient le showrunner David Benioff. (…) Visuellement, c'était vraiment merdique. C'était filmé à la verticale, tout ça faisait très amateur. Sauf la performance qui était intense, crédible et juste.»