Voici 5 infos méconnues sur le Château de Versailles

Cette année, le Château de Versailles célèbre son 400e anniversaire. La vie des rois Louis XIV, Louis XV et Louis XVI au sein du palais regorge de secrets : maîtresses du roi, animaux disséqués, chaise volante... Voici 5 informations peu connues sur ce monument historique.

En 1623, Versailles n'était qu'un simple petit village isolé au milieu de marais, loin de l'agitation parisienne. Et c'est une décision de Louis XIII (1601-1643) qui va changer son destin. 400 ans plus tard, le Château de Versailles et ses jardins figurent parmi les sites historiques les plus fréquentés du monde, avec plus de 7 millions de visiteurs par an.

LOUIS XIV allait voir ses maîtresses, accompagné d'un domestique

Après le coucher officiel du château de 23h30 à minuit, Louis XIV se levait pour aller rejoindre sa maîtresse du moment. Son domestique y allait avec lui, portant son épée, ses vêtements et son pot de chambre.

Le château hébergeait près de 7.000 personnes

Le château hébergeait en moyenne presque 7.000 personnes. Parmi eux, 4.000 vivaient dans l'enceinte du palais et 2.700 étaient établis dans les alentours et dans les dépendances. Certains sont là par droit de naissance, par intérêt, par curiosité, d'autres par obligation sociale, mais aussi afin de gagner leur vie.

Les restes de la table du roi étaient vendus

Les tables du roi et de sa famille étaient tellement garnies qu'il y avait constamment des restes généreux de nourriture. Ils étaient revendus aux abords du château dans des baraques où les courtisans envoyaient leurs domestiques pour acheter de quoi manger.

Le château est à l'origine des écoles vétérinaires

Le château n'était pas seulement la résidence principale des rois de France, il a également joué un rôle essentiel dans la recherche scientifique. Les rois Louis XV et Louis XVI étaient de véritables passionnés de science. Le château était ainsi le théâtre de diverses expériences en astronomie, horlogerie, cartographie, mais aussi zoologiques. En effet, de nombreux animaux y ont été disséqués, afin de mieux connaître leur anatomie. Ces recherches menées au château ont abouti à l'élaboration d'écoles vétérinaires. D'autre part, les vastes jardins d'une superficie de 800 hectares ont permis de réaliser des progrès dans les secteurs de la botanique et de l'agriculture.

Un «ascenseur» a été installé dans le palais

Le mot ascenseur n'existait pas à l'époque, néanmoins, il existait au Château de Versailles un appareil similaire : «la chaise volante». En 1743, Louis XV l'avait fait installer pour la Duchesse de Châteauroux. Cette drôle de chaise, qui fonctionnait avec un système de poulies et de contrepoids, permettait à la maîtresse du roi de le rejoindre directement dans ses appartements privés, situés au 3e étage. Par la suite, celle-ci avait été utilisée par Madame de Pompadour entre 1745 et 1750. Une chaise volante qui fut démontée par la suite, en 1754.