Festival «Cinema for change» : retrouvez le palmarès de la 12e édition

La 12e édition du festival «Cinema for change» s’est clôturée dimanche avec la traditionnelle remise des prix. Présidé par le réalisateur Abderrahmane Sissako, le jury a récompensé les films «Low Tech» et «L’improbable voyage d’Harold Fry».

Festival mêlant «le divertissement à l’émotion» et proposant des œuvres engagées au Grand Rex, à Paris, et en ligne, «Cinema for change» s’est achevé ce dimanche 16 avril, après près d’une semaine de compétition.

Présidé par le réalisateur Abderrahmane Sissako, le jury de cette 12e édition, composé des comédiennes Aure Atika et Audrey Dana, de l’acteur Gilbert Melki et du journaliste d’investigation Victor Castanet, a décerné le Grand prix au documentaire «Low Tech» d’Adrien Bellay, qui sortira sur les écrans le 7 juin. Signé Hettie MacDonald, le drame britannique «L’improbable voyage d’Harold Fry» a, quant à lui, reçu le Prix coup de cœur.

«À même le sol» bientôt diffusé sur Canal+ Kids et MyCanal

Dans le cadre de cette manifestation qui, depuis son lancement en 2011, a accueilli plus de 1.300 jeunes cinéastes issus de 40 pays, douze courts-métrages étaient en lice pour les trophées jeunesse. Alors que «Dolapo is fine» et «Dans la rivière» ont respectivement été récompensés du prix des collégiens & lycéens et des étudiants, «À même le sol» s’est vu remettre le prix des enfants (8 à 12 ans), et sera prochainement diffusé sur l’antenne de Canal+ Kids et sur MyCanal.

L'actrice et réalisatrice Mélanie Laurent a par ailleurs reçu un prix d’honneur, lequel récompense chaque année une personnalité qui «ouvre la voie, à travers son engagement, à la sensibilisation et à l’éveil des consciences».