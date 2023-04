Morgan Freeman critique vivement le terme «Afro-Américain», considéré comme «une insulte»

L’acteur oscarisé Morgan Freeman a donné son point de vue lors d'une interview sur le terme «Afro-Américain», qu’il considère comme «une insulte».

A l’occasion d’une interview donnée au Sunday Times, Morgan Freeman est revenu sur sa carrière, évoquant la question du racisme aux Etats-Unis. La star de 85 ans, qui en quatre décennies a marqué l’histoire du cinéma hollywoodien avec des rôles forts et des performances unanimement saluées, a donné son point de vue sur le terme «afro-américain» qui l’horripile.

Une insulte selon lui

Interrogé par le Sunday Times sur une ancienne interview datant de 2005 dans laquelle il critiquait, à l'époque, le mois de l’Histoire des Noirs, qui a lieu tous les ans en février, et demandait à ne plus être appelé «black man», l’acteur, qui a multiplié les rôles de sages à l’écran, s’est à nouveau exprimé publiquement sur cette question.

«Je peux dire publiquement qu'il y a deux choses que je n’aime pas», a ainsi souligné l'acteur. «Le mois de l'Histoire des Noirs est une insulte», a d'abord rappelé l'acteur avant de lancer : «Tu vas reléguer mon histoire à un mois ?» Et de poursuivre en précisant également que, selon lui, l’appellation «Afro-Américain est une insulte». «Je ne souscris pas à ce titre», a-t-il poursuivi. «Les Noirs ont eu des titres différents depuis le "n word" et je ne sais pas comment ces choses ont une telle emprise, mais tout le monde utilise "Afro-Américain". Qu'est-ce que cela signifie vraiment ? (...) Et vous dites l'Afrique comme si c'était un pays, alors que c'est un continent, comme l'Europe», souligne-t-il, précisant par ailleurs qu'on ne parle pas d'«Euro-Américain».

Plus de diversité aujourd'hui

Evoquant également sa propre carrière, l’interprète de «Seven», «Les Evadés», «Invictus» ou encore «Million Dollar Baby», qui lui a valu l’Oscar du meilleur acteur dans un second rôle, est par ailleurs revenu sur le manque de diversité à l’écran quand il était plus jeune, expliquant : «Quand je grandissais, il n'y avait pas de" moi "dans les films», précisant «S'il y avait un homme noir dans un film, il était drôle. Jusqu'à ce que Sidney Poitier vienne et donne aux jeunes comme moi l'idée que "OK, oui, je peux le faire".»

Une situation qui selon lui a évolué aujourd'hui. « Tout le monde est impliqué maintenant (...) LGBTQ, Asiatiques, Noirs, Blancs, mariages mixte. Tous sont représentés», a expliqué Morgan Freeman avant de conclure que «c'est un énorme saut».