Couronnement de Charles III : les Français se passionnent pour l'événement et multiplient les recherches de vols

Événement historique, le couronnement de Charles III et de Camilla devrait doper les arrivées des voyageurs à Londres. Parmi eux, les Français sont nombreux à vouloir se rendre dans la capitale britannique.

Les «Froggies» fans de la monarchie ? Alors que le 6 mai prochain, toutes les caméras du monde seront braquées sur Londres, à l’occasion du couronnement de Charles III et Camilla à l’Abbaye de Westminster, nombreux sont ceux à vouloir vivre l’événement sur place. Parmi les Européens, les Français semblent être les plus nombreux à vouloir faire le déplacement. C'est ce que révèlent les données du moteur de recherches Kayak.fr, dévoilées ce mercredi.

Une augmentation des recherches de 207%

Entre le 1er janvier et le 1er avril, la plate-forme a constaté une augmentation moyenne de 65 % des recherches de vols effectuées par les voyageurs européens vers Londres pour le week-end du 6 mai, par rapport au même week-end l’année dernière. Mais les Français manifestent un engouement tout particulier pour ce rendez-vous historique. Et pour cause, les recherches de vols des Français vers la capitale britannique ont, quant à elles, augmenté de 207 % pour le week-end du couronnement. C'est dire leur intérêt pour cet événement, qui marquera l'accession au trône du 62e monarque britannique.

Un rendez-vous historique qui sera marqué par trois jours de festivités à travers la ville. Pour en profiter, les voyageurs pourront notamment assister à la procession, en calèche, du Roi Charles III et de la reine Camilla, dont le parcours de 2,1 km a été dévoilé la semaine dernière. Le cortège partira du palais de Buckingham et traversera Admiralty arch avant de descendre Whitehall, de longer Parliament street jusqu'au Broad sanctuary, et d'arriver à l'abbaye de Westminster.