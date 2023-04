Festival de Cannes 2023 : Elémentaire, le nouveau Pixar, sera présenté en clôture de la 76e édition

«Élémentaire», le dernier-né des studios Pixar, sera présenté hors compétition en avant-première mondiale en clôture de la 76e édition du festival de Cannes, avant sa sortie dans les salles françaises en juin.

L’animation à l’honneur. Alors que le film en costume de Maïwenn «Jeanne du Barry» fera l’ouverture du Festival de Cannes le 16 mai prochain, c’est un film d’animation qui clôturera cette 76e édition. «Elémentaire», 27e long-métrage des studios Pixar, y sera dévoilé en avant-première mondiale, le 27 mai.

Élémentaire de Peter Sohn, le dernier film des studios d'Animation @Pixar en #DernièreSéance



Présenté en avant-première mondiale, il clôturera le 76e Festival de Cannes le 27 mai ! Il sortira au cinéma en France le 21 Juin. #Cannes2023





L’occasion pour les studios Pixar de faire leur retour sur la Croisette. Et pour cause, «Elémentaire» est leur quatrième long métrage à être présenté en sélection officielle, après «Là-Haut» (2009), «Vice-Versa» (2015) et «Soul» (2020). En 2009, «Là-Haut» s’était même offert le luxe de faire l’ouverture de la 62e édition du festival, une première pour un film d’animation.

En salles le 21 juin

Présenté hors compétition, «Elémentaire» sortira ensuite en salles le 21 juin en France. Réalisé par Peter Sohn, déjà à la barre du «Voyage d’Arlo», le film dévoilera les aventures de Flam, une jeune femme intrépide et vive d’esprit, au caractère bien trempé, et de Flack, un garçon sentimental et amusant, habitants de la ville d’Element City, où le feu, l’eau, la terre et l’air vivent dans la plus parfaite harmonie. Un récit dans lequel les opposés s’attirent, annonce le teaser. Dans la version française, Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste prêteront leurs voix à ces deux personnages, et fouleront le tapis rouge aux côtés de l'équipe du film.

Outre les studios Pixar, l’animation a connu, à plusieurs reprises, les honneurs de la sélection officielle, que ce soit en compétition ou hors compétition, avec notamment «Dumbo» (1947), «La planète sauvage» (1973), «Fritz le chat» (1974), «Shrek» (2001), «Les Triplettes de Belleville» (2003), «Shrek 2» (2004), «Nos voisins les hommes» (2006), «Persepolis» (2007) ou encore «Valse avec Bashir» (2008).

Parmi eux, «Persepolis» de Marjane Satrapi est notamment reparti avec le prix du jury.