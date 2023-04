Festival de Cannes 2023 : l'affiche de la 76e édition a été dévoilée et célèbre Catherine Deneuve

Le festival de Cannes a dévoilé l’affiche officielle de sa 76e édition. Elle met en scène la star Catherine Deneuve, incarnation d'un cinéma «audacieux».

Catherine Deneuve tout un symbole. La 76e édition du festival de Cannes, qui se tiendra du 16 au 27 mai prochain, a enfin son affiche. Cette année, c’est un cliché de la star internationale Catherine Deneuve, issu des archives de Paris Match, qu’a choisi le festival. Prise en juin 1968 sur la plage de Pampelonne, en plein tournage de «La Chamade» d’Alain Cavalier, adapté du roman de Françoise Sagan, cette photographie dévoile l’interprète de «Peau d’Ane», dos à la mer un léger sourire aux lèvres, les mains dans ses cheveux.

L’incarnation du cinéma

«55 ans plus tard, la plus grande star française incarne toujours autant cette icône qui ne s’est jamais figée et rend son art vivant», note le festival, rappelant que depuis plus de 60 ans, l’artiste «n’a jamais cessé de tourner, de se réinventer, d’expérimenter, d’oser les contre-emplois ou les premiers films». «Deneuve incarne à sa manière la richesse du cinéma que le Festival veut défendre : films d’auteurs mais aussi films populaires de qualité», poursuit le festival dans un communiqué. Il faut dire que des «Parapluies de Cherbourg» (1964) à «Indochine» (1992) en passant par «Belle de jour» (1967), «Le dernier métro» (1980), «Potiche» (2010), l’actrice a tout joué. Muse, femme engagée, actrice «incandescente et parfois transgressive»… «Catherine Deneuve est ce que le cinéma doit se souvenir d’être : insaisissable, audacieux, irrévérencieux», conclut le festival.

Un festival que la star connaît bien. En 1994, elle y a été vice-présidente du Jury de Clint Eastwood, avant de recevoir en 2005 une Palme d’honneur et en 2008, sous la présidence de Sean Penn, le Prix spécial du 61e Festival pour l’ensemble de sa carrière.