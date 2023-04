Frank Ocean annule son second concert à Coachella à cause d'une double fracture

Après une performance largement critiquée dimanche au festival Coachella, la star du rap Frank Ocean a annulé sa seconde prestation, prévue lors du deuxième week-end du festival californien. En cause, une blessure à la jambe, selon son agent.

Très attendu, le rappeur Frank Ocean qui n’était pas plus remonté sur scène depuis 2017, n’aura pas marqué le festival Coachella 2023. Alors que son premier concert dimanche dernier a fait un flop, l’artiste n’assurera pas son autre concert, prévu ce dimanche 23 avril pour la soirée de clôture de Coachella.

Une annulation sur avis d'un médecin

Selon son agent, l’artiste souffre «de deux fractures et d'une entorse à la jambe gauche», et a préféré annuler son prochain concert prévu dimanche, «sur l'avis d'un médecin».

Cette blessure avait déjà eu un impact sur son premier concert a, par ailleurs, précisé son agent. «Après s'être blessé à la jambe sur le site du festival dans la semaine précédant le premier week-end... Frank Ocean n'a pas pu donner le concert prévu, mais il avait toujours l'intention de le faire, et dans les 72 heures, le concert a été remanié par nécessité», a-t-il déclaré.

Attendu comme l’un des événements du festival Coachella, ce premier concert a fait l'objet de vives critiques. Entre retard d’une heure, pauses prolongées, une scénographie confuse et une fin expédiée, Frank Ocean est loin d’avoir marqué le public de Coachella. Au point que selon le magazine Variety, l'événement «restera probablement comme l'un des plus controversés de l'histoire de Coachella», évoquant un concert «désordonné, décousu et presque désastreux».

De son côté, le rappeur a réagi aux critiques dans un communiqué. «C'était chaotique. Il y a une certaine beauté dans le chaos. Ce n'est pas ce que j'avais l'intention de montrer, mais j'ai apprécié d'être là et je vous reverrai bientôt», a noté l’artiste qui pourrait bien être remplacé dimanche par le groupe Blink-182, selon Variety.