Rust : le tournage du film doit reprendre ce jeudi

Le tournage du film «Rust» avec Alec Baldwin doit reprendre ce jeudi, a annoncé la production, soit un an et demi après la mort de la directrice de la photographie, causée par un tir accidentel de l'acteur.

Un porte-parole de Rust Movie Productions a déclaré à CNN que le tournage du film de «Rust» devrait reprendre ce jeudi 19 avril, au Yellowstone Film Ranch dans le Montana.

La production du western mettant en vedette Alec Baldwin s'était arrêtée brusquement en 2021, lorsque la directrice de la photographie Halyna Hutchins avait été tuée par balle après le tir de l'acteur avec un pistolet chargé d’une balle réelle lors de répétitions. Le réalisateur Joel Souza avait également été blessé par balle.

Matthew Hutchins, le veuf de Halyna Hutchins qui avait porté plainte contre Alec Baldwin et les équipes de production, a conclu avec eux un accord en octobre dernier.

Cet accord, dont le montant n’a pas été divulgué, stipule notamment que Matthew Hutchins aura la casquette de producteur exécutif du film. Rust Movie Productions fait savoir qu’outre Alec Baldwin, le réalisateur Joel Souza reprendra lui aussi son poste.

Le lieu de tournage, initialement situé au Nouveau-Mexique, ne sera pas le même en revanche. Il reprendra cette fois dans le Montana. Mercredi, une source proche de la production a déclaré à CNN qu'il restait environ 20 à 25 jours de tournage sur le projet. La source a ajouté que la scène dans l'église où Hutchins a été abattue ne sera pas refilmée et qu'elle a été complètement coupée de l'histoire.

baldwin toujours poursuivi

«La production continuera d'utiliser des membres d'équipe syndiqués et interdira toute utilisation d'armes de travail et de toute forme de munitions», a expliqué l'avocate de la production, Melina Spadone, dans un communiqué transmis à l'AFP. «Les munitions réelles sont - et ont toujours été - interdites sur le plateau», a-t-elle précisé.

Le tournage reprend alors que des poursuites judiciaires sont encore en cours. Les parents ukrainiens et la sœur de la directrice de la photographie qui a perdu la vie réclament toujours des dommages et intérêts au civil.

Alec Baldwin et l'armurière Hannah Gutierrez Reed sont également poursuivis au pénal par la justice du Nouveau-Mexique. Ils sont accusés d'homicide involontaire dans la mort de Hutchins. L’acteur continue comme au premier jour de plaider non-coupable. Selon lui, on lui avait assuré que son arme était chargée avec des balles à blanc, et il nie avoir appuyé sur la détente.

L'acteur de 65 ans, qui est également co-producteur du film, est actuellement sous contrôle judiciaire. Il lui est notamment interdit de boire de l'alcool et d'utiliser des armes à feu ou des armes dangereuses.

La jeune armurière maintient elle aussi qu’elle ignorait que l’arme incriminée avait été chargée avec de vraies balles. S'ils sont reconnus coupables, les deux prévenus risquent jusqu'à 18 mois d'emprisonnement et une amende de 5.000 dollars.

Une circonstance aggravante retenue contre Alec Baldwin avait été abandonnée en février dernier par la procureure, suite à une réclamation de la part des avocats qui avaient pointé une «erreur élémentaire de droit», notant que la loi sur laquelle elle s’appuyait n’était entrée en vigueur qu’après le drame. Sans ce retrait de la circonstance aggravante, décidé pour «éviter des distractions litigieuses de Mr Baldwin et de ses avocats» avait expliqué la procureure, l’acteur risquait cinq ans d’emprisonnement.