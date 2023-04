Rust : le tournage du film avec Alec Baldwin reprend cette semaine

Un an et demi après la mort d'une directrice de la photographie causée par un tir accidentel d'Alec Baldwin, le tournage du film «Rust» doit reprendre cette semaine. Les avocats de l'acteur ont par ailleurs annoncé le 19 avril qu'il n'était plus poursuivi au pénal par la justice du Nouveau-Mexique.

Un porte-parole de Rust Movie Productions a déclaré à CNN que le tournage du film «Rust» devrait reprendre cette semaine au Yellowstone Film Ranch, dans le Montana.

La production du western mettant en vedette Alec Baldwin s'était arrêtée brusquement en 2021, lorsque la directrice de la photographie Halyna Hutchins avait été tuée par balle lors d'une répétition, après un tir de l'acteur avec un pistolet censé être chargé avec une balle à blanc. Le réalisateur Joel Souza avait également été blessé.

Matthew Hutchins, le veuf de Halyna Hutchins qui avait porté plainte contre Alec Baldwin et les équipes de production, a en octobre dernier conclu avec eux un accord, mettant ainsi fin à ses poursuites.

Cet accord, dont le montant n’a pas été divulgué, stipule notamment qu'il aura la casquette de producteur exécutif du film. Rust Movie Productions fait savoir qu’outre Alec Baldwin, le réalisateur Joel Souza reprendra lui aussi son poste derrière la caméra.

Le lieu de tournage, initialement situé au Nouveau-Mexique, ne sera pas le même en revanche. Tout a été délocalisé dans le Montana. Mercredi, une source proche de la production a déclaré à CNN qu'il restait environ 20 à 25 jours de tournage sur le projet. La source a précisé que la scène dans l'église où Halyna Hutchins a été abattue ne sera pas refilmée, et qu'elle a été complètement coupée de l'histoire.

«La production continuera d'utiliser des membres d'équipe syndiqués et interdira toute utilisation d'armes de travail et de toute forme de munitions», a expliqué l'avocate de la production, Melina Spadone, dans un communiqué transmis à l'AFP. «Les munitions réelles sont - et ont toujours été - interdites sur le plateau», a-t-elle précisé.

le nouveau-mexique abandonne les charges contre baldwin

Le tournage reprend alors que des poursuites judiciaires sont encore en cours. Les parents ukrainiens et la sœur de la directrice de la photographie qui a perdu la vie réclament notamment toujours des dommages et intérêts au civil.

Alec Baldwin était également poursuivi au pénal par la justice du Nouveau-Mexique jusqu'à ce jeudi. Il était accusé d'homicide involontaire dans la mort de Hutchins, mais ses avocats ont annoncé que les charges qui pesaient contre lui avaient finalement été abandonnées. L’acteur, qui continuait comme au premier jour de plaider non-coupable - arguant qu'on lui avait assuré que son arme était chargée avec des balles à blanc et niant même avoir appuyé sur la détente - risquait jusqu'à 18 mois de prison et 5000 dollars d'amende.

Mais il n'est pas sorti d'affaire pour autant, ont cependant averti les procureurs. «Au cours des derniers jours, (...) des faits nouveaux ont été révélés qui exigent une enquête plus approfondie et une analyse médico-légale», ont expliqué dans un communiqué Kari Morrissey et Jason Lewis, les deux magistrats qui ont repris l'affaire depuis mars. Ces nouveaux éléments justifient l'abandon des chefs d'accusation actuels. Mais «cette décision n'exonère pas M. Baldwin de toute culpabilité pénale et des poursuites peuvent être engagées à nouveau».

«Nous nous réjouissons de la décision de classer l'affaire contre Alec Baldwin et nous encourageons une enquête appropriée sur les faits et les circonstances de ce tragique accident», ont de leur côté déclaré les avocats Luke Nikas et Alex Spiro, dans un communiqué transmis à l'AFP.

L'armurière toujours poursuivie

En février, la procureure de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies, avait décidé d'abandonner une circonstance aggravante visant Alec Baldwin, qui lui faisait encourir cinq ans derrière les barreaux. Elle s'était ensuite retirée du dossier, en assurant que ses services étaient submergés de travail.

Les poursuites contre l'armurière du film, Hannah Gutierrez-Reed, également accusée d'homicide involontaire, sont en revanche maintenues, ont expliqué jeudi les procureurs. Lors de l'enquête initiale, les policiers avaient conclu que c'était elle qui avait mis la munition dans l'arme utilisée par Alec Baldwin, au lieu d'une balle factice.

Fin mars, le premier assistant-réalisateur du film, Dave Halls, a écopé de six mois de prison avec sursis dans cette affaire. Il avait tendu le pistolet au cœur du drame à Alec Balwin, en lui assurant qu'il n'était pas dangereux, et il avait accepté de plaider coupable.