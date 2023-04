«Charles III : portrait d’un roi controversé», le documentaire qui retrace le parcours du monarque britannique

Alors que le couronnement du prince Charles doit se dérouler le 6 mai prochain, la chaîne National Geographic diffusera, dès le lendemain, le documentaire «Charles III : portrait d’un roi controversé», qui revient sur l’intégralité de son parcours.

Parole de souverain. Le documentaire «Charles III : Portrait d’un roi controversé», qui sera diffusé le 7 mai prochain sur National Geographic à partir de 21h – soit le lendemain du couronnement du roi Charles III – revient sur la vie du monarque, de sa naissance en 1948 à aujourd’hui.

Ce portrait réalisé par les créateurs du documentaire «Diana : une icône mystérieuse» offre la particularité d’être construit sur des archives rares, notamment d’anciennes interviews accordées par le fils de la reine Elizabeth II, au cours desquelles il s’exprimait sur son rôle au sein de la famille royale britannique, ainsi que ses futures responsabilités en tant que successeur au trône.

Sa relation avec sa mère, ses premières années sous l’œil des médias, sa rencontre avec Camilla Parker Bowles, son mariage avec Diana Spencer, ou encore son rôle de père auprès de William et Harry, «Charles III : Portrait d’un roi controversé» permet de redécouvrir sous un jour nouveau le parcours du souverain. Les téléspectateurs découvrent également les mots de ceux qui l’ont fréquenté toutes ces années – biographes, journalistes, etc. – et qui ont été témoins de ses moindres faits et gestes.