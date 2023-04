Molières 2023 : à quelle heure et sur quelle chaîne se tiendra la cérémonie présentée par Alexis Michalik ?

La 34e nuit des Molières 2023 se tiendra ce lundi 24 avril en direct du théâtre de Paris. Diffusée à 21 h sur France 3, elle sera orchestrée cette année par le metteur en scène, comédien et réalisateur Alexis Michalik, qui compte redynamiser ce rendez-vous et y «amener du rythme et un esprit de troupe».

Le dramaturge, metteur en scène et réalisateur Alexis Michalik ambitionne ce soir de donner un nouveau souffle à la cérémonie des Molières, qui récompense chaque année le meilleur du théâtre français. Alors que ces derniers jours, il a partagé sur Instagram trois bandes-annonces humoristiques, le mettant en scène avec son équipe en pleine séance de travail pour redynamiser ce rendez-vous, il annonçait en commentaires une 34e Nuit des Molières «sans Brad Pitt», clin d’œil à l’apparition surprise de la star lors des César, «avec des verrines» et «en musique». Réduite à deux heures, cette cérémonie nouvelle formule sera donc dévoilée ce lundi 24 avril.

Une vingtaine de récompenses seront attribuées. La Comédie Française pourrait y rafler plusieurs prix, notamment dans la catégorie du meilleur comédien. Plusieurs pièces à budget modéré créées au festival Off d'Avignon pourrait également y être récompensées. Alexis Michalik s'est ainsi félicité que cette année les nominations «récompensent l'inventivité plutôt que le budget».

En attendant le palmarès, voici la liste complète des nominations :

Molière du Théâtre Privé :

Big Mother, de Mélody Mourey

Glenn, naissance d’un prodige, d’Ivan Calbérac

Oublie-moi, de Matthew Saeger

Les Poupées persanes, d’Aïda Asgharzadeh

Molière du Théâtre Public :

Amours (2), de Joël Pommerat

Le Bourgeois gentilhomme, de Molière

Je ne cours pas, je vole ! d’Élodie Menant

La vie est une fête, de Jean-Christophe Meurisse et Les Chiens de Navarre

Molière de la Comédie :

Lorsque l’enfant paraît, d’André Roussin

No Limit, de Robin Goupil

Le Retour de Richard 3 par le train de 9h24, de Gilles Dyrek

Une idée géniale, de Sébastien Castro

Molière de la Création visuelle et sonore :

Big Mother, de Mélody Mourey

Le Bourgeois gentilhomme, de Molière

Smile, de Dan Menasche et Nicolas Nebot

Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon

Molière du Spectacle musical :

Les Coquettes - Merci Francis, de Lola Ces, Marie Facundo et Juliette Faucon

Moi aussi je suis Barbara, de Pauline Chagne et Pierre Notte

Starmania, de Michel Berger et Luc Plamondon

Tous les marins sont des chanteurs, de Gérard Mordillat, François Morel et Antoine Sahler

Molière de l’Humour :

Florence Foresti dans Boys Boys Boys

Laura Felpin dans Ça passe

Manu Payet dans Emmanuel 2

Stéphane Guillon dans Sur scène

Molière du Jeune public :

Gretel, Hansel et les autres, de Igor Mendjisky

Odyssée : la conférence musicale, de Julie Costanza et Jean-Baptiste Darosey

La Reine des neiges, l’histoire oubliée, de Johanna Boyé et Élisabeth Ventura

Space Wars, de Olivier Solivérès

Molière du Seul.e en scène :

Coming out, avec Mehdi Djaadi

Il n’y a pas de Ajar, avec Johanna Nizard

Thomas joue ses perruques - Deluxe édition, avec Thomas Poitevin

Tout le monde savait, avec Sylvie Testud

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre privé :

Sébastien Castro dans Une idée géniale

Michel Fau dans Lorsque l’enfant paraît

Jean Franco dans La Délicatesse

Thierry Lopez dans Oublie-moi

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre privé :

Marie-Julie Baup dans Oublie-moi

Catherine Frot dans Lorsque l’enfant paraît

Isabelle Gélinas dans Les Humains

Marie Gillain dans Sur la tête des enfants

Molière du Comédien dans un spectacle de Théâtre public :

Jacques Gamblin dans HOP !

Christian Hecq dans Le Bourgeois gentilhomme

Denis Podalydès dans Le Roi Lear

Laurent Stocker dans L’Avare

Molière de la Comédienne dans un spectacle de Théâtre public :

Isabelle Carré dans La Campagne

Sara Giraudeau dans Le Syndrome de l’oiseau

Catherine Hiegel dans Music-Hall

Isabelle Huppert dans La Ménagerie de verre

Molière de la Mise en scène dans un spectacle de Théâtre privé :

Marie-Julie Baup et Thierry Lopez pour Oublie-moi

Michel Fau pour Lorsque l’enfant paraît

Mélody Mourey pour Big Mother

Régis Vallée pour Les Poupées persanes

Molière de la Mise en scène dans un spectacle de Théâtre public :

Jean Bellorini pour Le Suicidé, vaudeville soviétique

Johanna Boyé pour Je ne cours pas, je vole !

Christian Hecq et Valérie Lesort pour Le Bourgeois gentilhomme

Joël Pommerat pour Amours (2)

Molière de la Révélation féminine :

Vanessa Cailhol dans Je ne cours pas, je vole !

Léa Lopez dans La Reine des neiges, l’histoire oubliée

Anna Mihalcea dans Les Filles aux mains jaunes

Lison Pennec dans Glenn, naissance d’un prodige

Molière de la Révélation masculine :

Alexandre Faitrouni dans Smile

Thomas Gendronneau dans Glenn, naissance d’un prodige

Mexianu Medenou dans Tropique de la violence

Thomas Poitevin dans Thomas joue ses perruques - Deluxe édition

Molière du Comédien dans un second rôle :

Kamel Isker dans Les Poupées persanes

Jérôme Kircher dans Biographie : un jeu

Benjamin Lavernhe dans La Dame de la mer

Bernard Malaka dans Glenn, naissance d’un prodige

Teddy Mélis dans Le Voyage de Molière

Christophe Montenez dans Le Roi Lear

Molière de la Comédienne dans un second rôle :

Agnès Boury dans Une idée géniale

Manon Clavel dans La Campagne

Marina Hands dans Le Roi Lear

Karina Marimon dans Big Mother

Élodie Menant dans Je ne cours pas, je vole !

Josiane Stoléru dans Glenn, naissance d’un prodige

Molière de l’Auteur.trice francophone vivant.e :

Aïda Asgharzadeh pour Les Poupées persanes

Ivan Calbérac pour Glenn, naissance d’un prodige

Léonore Confino pour Le Village des sourds

Élodie Menant pour Je ne cours pas, je vole !

Mélody Mourey pour Big Mother

Joël Pommerat pour Amours (2)