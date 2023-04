Ed Sheeran : de nouveau en procès pour plagiat, le chanteur se défend d’avoir copié Marvin Gaye

Le procès autour des droits d’auteur du tube «Thinking Out Loud» s’est ouvert ce 25 avril à New York. Appelé à la barre, le chanteur Ed Sheeran se défend d’avoir copié une chanson de Marvin Gaye.

A la question de savoir s’il a volé des éléments de la chanson «Let’s get it On» de Marvin Gaye pour les besoins de son morceau «Thinking out Loud», Ed Sheeran a clamé son innocence devant la cour fédérale des États-Unis à New York, ce 25 avril 2023. Le tube «Thinking out Loud» s’était classé 2e au Billboard Hot 100, et avait remporté le Grammy Award de la meilleure chanson de l'année en 2016.

Une vidéo prise par un fan montrant Ed Sheeran en train de mixer les deux chansons en concert en 2014 a été diffusée. Elle est, pour les plaignants, la preuve irréfutable que l’auteur-compositeur-interprète britannique a plagié Marvin Gaye.

Selon les propos rapportés par Reuters, Ed Sheeran a rétorqué : «Je mélange des chansons lors de nombreux concerts. De nombreuses chansons ont des accords similaires. Vous pouvez passer de ‘Let It Be’ à ‘No Woman No Cry’ et revenir en arrière. Et très franchement, si j'avais fait ce que vous m'accusez de faire, je serais assez idiot de me tenir sur une scène devant 20.000 personnes et de faire ça».

Les avocats du chanteur soulignent qu’«il existe des dizaines, voire des centaines de chansons antérieures et postérieures à ‘Let's get it on’ qui utilisent la même progression d'accords ou une progression similaire».

Un précédent victorieux pour Sheeran

L'avocate d’Ed Sheeran, Ilene Farkas, a déclaré dans ses déclarations liminaires que la star et la co-autrice Amy Wadge avaient écrit une chanson qui utilisait «des blocs de construction musicaux extrêmement courants... Les plaignants ne les possèdent pas, car personne ne les possède. Tous les auteurs-compositeurs puisent dans cette même boîte à outils de base», a-t-elle expliqué, selon des déclarations reprises par Billboard.

Ed Sheeran a fait rire la salle d'audience, selon NBC News, en disant qu'il n'avait pas entendu «Let's Get It On» jusqu'à ce qu'il regarde le film «Austin Powers» de 1999. Il a dit en outre que ses associés lui avaient dit que «Thinking Out Loud» leur rappelait en fait le style d'un autre chanteur que Marvin Gaye : Van Morrison. Plutôt que de menacer de poursuivre, Morrison, lors d'une rencontre dans un hôtel, aurait dit à Sheeran qu'il «aimait» sa chanson.

La plaignante Kathryn Townsend Griffin, la fille d'Ed Townsend, co-auteur de la chanson «Let’s Get it On», a témoigné elle aussi et a insisté sur le fait qu'elle n'était pas un «troll du droit d'auteur». «Je veux que vous sachiez qu'il n'était pas nécessaire d'en arriver là», a déclaré Griffin. «Mais je devais protéger l'héritage de mon père.»

Pour mémoire, il s’agit du second procès en un an pour l'artiste britannique de 32 ans, dont le nouvel album va sortir ce 5 mai. En avril dernier, il avait remporté une bataille judiciaire devant la Haute Cour de Londres, où deux musiciens l'accusaient d'avoir copié une de leurs œuvres, pour son tube «Shape of you».

Le juge londonien avait donné raison à Ed Sheeran, estimant qu'il n'avait pas copié, même «inconsciemment», une partie de la mélodie de «Oh why» (2015) de Sami Chokri et Ross O'Donoghue. S'il avait noté des «similarités évidentes», avec une mélodie issue notamment de la gamme pentatonique mineure comme «d'innombrables chansons de la pop, rock, folk et blues», les deux chansons présentaient selon lui aussi des «différences importantes». En sera-t-il de même pour «Thinking Out Loud» ? En attendant de le savoir, Ed Sheeran devrait témoigner une fois de plus au cours du procès new-yorkais.