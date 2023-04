Harry Belafonte : la mort du chanteur engagé pour les droits civiques suscite une immense vague d’hommages

La disparition de l’artiste Harry Belafonte, dont on a appris le décès ce mardi 25 avril, à l'âge de 96 ans, a ému de nombreuses personnalités qui ont tenu à lui rendre hommage.

Le crooner baigné d'influences caribéennes et grand militant des droits civiques Harry Belafonte s'est éteint à l'âge de 96 ans, a-t-on appris mardi dernier. Sa disparition suscite une vague immense d'hommages de la part de personnalités venues du monde entier. Pour John Travolta, avec qui il avait joué dans le film «White Man's Burden», il était «la définition de la grâce, de l'équilibre et de la générosité d'esprit.» «J'ai eu le grand plaisir de travailler avec Harry Belafonte en 1995», a écrit la star de «Grease», avant de conclure : «Tu vas nous manquer Harry.»

Le chanteur John Legend a fait savoir qu'il était «immensément reconnaissant» pour le «travail révolutionnaire» du chanteur et son influence massive sur la nation américaine et le monde.

I loved Mr Belafonte and I’m so grateful for his revolutionary work and his massive influence on our nation and the world. I found out that he passed just before this interview. He worked so hard and did so much. May he get his well-deserved rest. https://t.co/8NJqNaHGBS — John Legend (@johnlegend) April 25, 2023

L'animatrice et productrice Oprah Winfrey a partagé ses condoléances dans un post Instagram. «Un autre ‘GRAND ARBRE’ est tombé», a-t-elle déploré, qualifiant l’interprète de «Jamaica Farewell» de «pionnier et héros pour nous tous». «Merci pour votre musique, votre talent artistique, votre activisme, votre combat pour les droits civiques et la justice – surtout en risquant votre vie à l'époque pour apporter de l'argent au mouvement», a-t-elle poursuivi. «Votre présence ici sur Terre nous a tous bénis.»

SZA a partagé son chagrin avec une photo de Belafonte dans une story Instagram. «Wow… Que Dieu bénisse cet homme», a-t-elle écrit avec un cœur blanc et une colombe emoji.

Icône de la musique, Patti LaBelle a elle aussi partagé une photo avec Belafonte sur Instagram avec en légende : «Reposez dans l'amour et la force M. Belafonte ! On se souviendra de vous pour toujours.»

«Harry, je chérirai toujours les merveilleuses conversations que nous avons eues. Merci d'avoir inspiré le monde à lutter pour la liberté et l'humanité», a posté l’actrice Debbie Allen.

Jennifer Hudson a fait part de sa peine sur Twitter : «Tellement triste d'apprendre le décès du légendaire Harry Belafonte. Grâce à son travail à la télévision, à la musique, au cinéma et à la scène, il a fait tomber les barrières dans toute l'industrie, et nous sommes si nombreux aujourd'hui à lui être redevables à jamais ! Alors merci, M. Belafonte, pour votre impact et votre héritage durables !»

So sad to hear about the passing of the legendary Harry Belafonte. Through his work in television, music, film, and stage, he broke down barriers across the entire industry, and so many of us today are forever indebted to him ! So thank you, Mr. Belafonte, for your lasting impact… pic.twitter.com/FqSTCFaBMV — Jennifer Hudson (@IAMJHUD) April 25, 2023

L'actrice Kerry Washington a partagé une jolie photo avec Belafonte sur son Instagram, au côté du réalisateur américain Kenny Leon, ainsi qu'une longue légende. «Beaucoup d'entre nous ont une dette de profonde gratitude et d'inspiration envers Harry Belafonte. En tant qu'artiste et en tant que militant, il a ouvert la voie ! Avec intrépidité, chaleur et grâce», a-t-elle écrit dans son hommage.

Pour Line Renaud, Harry Belafonte était «l'un des plus grands chanteurs des Etats-Unis. Il était très beau, avec une grande classe, une très belle allure décontractée, un charisme fou et une voix magnifique», a confié à l'AFP la chanteuse, se souvenant avec émotion de l'époque, au début des années 1970, où elle avait engagé le chanteur lorsqu'elle était programmatrice de spectacles à Las Vegas.

Autre artiste à avoir travaillé de façon étroite avec le chanteur disparu, lors de tournées aux Etats-Unis et au Canada en 1964 et 1965, Nana Mouskouri a évoqué un «magnifique chanteur, un grand interprète, grand maître de la scène et un grand professeur». «Il inspirait l'humanité, l'amour et la justice», a estimé la chanteuse grecque.

La musicienne franco-béninoise Angélique Kidjo a elle rendu hommage à «la plus brillante des étoiles». «Ta passion, ton amour, ta connaissance et ton respect pour l'Afrique étaient sans limite et inégalés», a-t-elle écrit.

Gaël Faye, qui avait collaboré pour un de ses albums avec Harry Belafonte, s'est souvenu de l'engagement de ce dernier : «C'était un artiste, mais beaucoup plus que ça. Il a rencontré Martin Luther King : on ne se rend pas compte à quel point il a eu un rôle important dans le mouvement des droits civiques.»

Pour le rappeur Ice Cube, Harry Belafonte «était davantage qu'un chanteur, davantage qu'un acteur et davantage qu'un homme».

Le metteur en scène Spike Lee a de son côté regretté la perte d'un «géant».

L’animateur Stephen Colbert dit que sa rencontre avec l’artiste a été «un des plus grands honneurs et une des plus grandes joies de sa vie».

One of the greatest honors and joys of my life. What a man. What a loss. #HarryBelafonte pic.twitter.com/6tJESbtrT5 — Stephen Colbert (@StephenAtHome) April 25, 2023

Quincy Jones, un ami et collaborateur de longue date, a décrit Belafonte comme «le porte-drapeau de ce que signifie être un activiste/artiste».

RIP to my dear brother-in-arms, Harry Belafonte. From our time coming up, struggling to make it in NY in the 50’s with our brother Sidney Poitier, to our work on “We Are The World” & everything in between, you were the standard bearer for what it meant to be an artist/activist. — Quincy Jones (@QuincyDJones) April 25, 2023

Même l'ONU s'est jointe au concert de louanges, par la voix du porte-parole du secrétaire général Antonio Guterres.

Harry Belafonte devoted his life fighting for human rights and against injustice in all its forms.





As a @UNICEF goodwill ambassador, he set new standards for public advocacy on behalf of the world’s children.





My condolences to his family, friends and countless admirers. pic.twitter.com/EoN1gFwKVu — António Guterres (@antonioguterres) April 25, 2023

Harry Belafonte «était un militant courageux des droits civiques et une voix portante dans la lutte contre l'apartheid, la lutte contre le sida et les efforts pour éradiquer la pauvreté», a énuméré Stéphane Dujarric.

Les éloges sont également venus de la sphère politique et même du monde sportif. «Il a mis sa renommée et sa fortune au service du bien public», a souligné le président américain Joe Biden. «Ses plaidoyers fervents, sa compassion et son respect pour la dignité humaine continueront de vivre».

Jill and I are saddened by the passing of a groundbreaking American who used his talent and voice to help redeem the soul of our nation.





Harry Belafonte’s accomplishments are legendary and his legacy of outspoken advocacy, compassion, and respect for dignity will endure forever. — President Biden (@POTUS) April 25, 2023

«Harry Belafonte était une légende qui brisait les barrières, qui utilisait sa renommée pour élever les autres. Il a vécu une belle vie - transformant les arts tout en défendant les droits civils. Et il a tout fait avec son sourire et son style caractéristiques. Michelle et moi envoyons notre amour à sa femme, ses enfants et ses fans», a écrit Barack Obama.

Harry Belafonte was a barrier-breaking legend who used his platform to lift others up. He lived a good life – transforming the arts while also standing up for civil rights. And he did it all with his signature smile and style. Michelle and I send our love to his wife, kids, and… pic.twitter.com/g77XCr9U5b — Barack Obama (@BarackObama) April 25, 2023

«Harry Belafonte a passé 96 ans à faire tomber les barrières, à combler les fossés et à défendre ce en quoi il croyait. Son art et son activisme ont changé l'Amérique et le monde pour toujours. Je serai toujours honoré de l'avoir connu», a posté Bill Clinton.

Harry Belafonte spent 96 years breaking down barriers, bridging divides, and standing up for what he believed. His art and activism changed America and the world forever. I’ll always be honored to have known him. pic.twitter.com/xQuOhdk2MH — Bill Clinton (@BillClinton) April 25, 2023

«Chanteur, acteur, militant, philanthrope, grand personnage et bien plus, Harry Belafonte a ouvert la voie à tellement d'artistes noirs dans les métiers du spectacle», a réagi la légende américaine du basket-ball, Magic Johnson.

Colin Kaepernick, lui-même militant, a partagé sa gratitude et son chagrin dans un tweet ci-dessous. «Merci, M. B, pour toutes vos années de mentorat, d'orientation et de vie d'activisme luttant pour un avenir meilleur pour nous tous. Vous manquerez à beaucoup, mais votre mémoire et votre impact perdurent», a-t-il déclaré, terminant son message avec une citation : «Les mouvements ne meurent pas, car la lutte ne meurt pas.»