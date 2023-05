Couronnement de Charles III : tout savoir sur la couronne de saint Edward utilisée lors de la cérémonie

Charles III sera couronné le 6 mai prochain. Comme le veut la tradition, le monarque portera - entre autre coiffe - la couronne de saint Edward. Ce joyau historique, qui a quitté récemment la Tour de Londres pour des travaux de modification, a été crée dès 1661. Voici tout ce qu'il faut savoir à son sujet.

Une couronne d’exception. Les préparatifs s’accélèrent autour du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain à l’abbaye de Westminster. A commencer par la couronne de saint Edward, pièce centrale des joyaux de la couronne portée par Elizabeth II lors de son couronnement en 1953, que devrait coiffer à son tour son fils Charles dans quelques jours.

Conservé à la Tour de Londres lorsqu'il n'est pas utilisé pour l'occasion, ce joyau historique a été déplacé pour subir des travaux de modification avant le sacre officiel de Charles III.

Traditionnellement portée par les monarques britanniques au moment de leur couronnement, cette pièce a été créée pour le roi Charles II en 1661, afin de remplacer la couronne médiévale qui avait été fondue en 1649. Il ne s'agit pas d'une réplique identique du modèle médiéval, mais comme l'original, la couronne de saint Edward en conserve les éléments symboliques.

St Edward's Crown is used at the moment of #Coronation. As it is placed on the Sovereign’s head, the congregation in the Abbey shout the words ‘God Save The King’.





Find out more about the history of the Crown in our film. pic.twitter.com/FMKnLadk5g

— Royal Collection Trust (@RCT) April 29, 2023