Cinéma : 19 millions d'entrées en France en avril, une fréquentation qui dépasse le niveau d'avant-Covid

En avril, les cinémas en France ont enregistré plus de 19 millions d’entrées. Une fréquentation record qui dépasse pour la première fois celle d’avant la crise sanitaire.

En France, le cinéma a eu le vent en poupe en avril. Selon les estimations dévoilées ce mardi 2 mai par le Centre national de la cinématographie, 19,01 millions d’entrées ont été totalisées le mois dernier. «Une hausse de 37,8% par rapport à avril 2022, et de 2,7% par rapport à la moyenne 2017-2019», peut-on lire.

Pour la première fois, cette fréquentation dans les salles françaises dépasse le niveau atteint avant la crise sanitaire. «Depuis le 1er janvier dernier, (elle) a progressé au total d’un tiers par rapport à l’an dernier, mais reste en recul de 14 % par rapport aux années prépandémie», précise le CNC.

Ce succès, on le doit assurément au film d’animation «Super Mario Bros, le film», d’Aaron Horvath et Michael Jelenic. Les aventures du célèbre plombier et de son frère Luigi ont en effet attiré près de 5 millions de spectateurs depuis sa sortie le 5 avril dans l’Hexagone. Réalisé par Martin Bourboulon, le film de cape et d’épée «Les trois mousquetaires : D’Artagnan» a, quant à lui, franchi les 2 millions de spectateurs, suivi de «Donjons et dragons : l’honneur des voleurs» et ses quelque 735.000 entrées.