Gladiator 2 : Pedro Pascal (The Last of Us) rejoint le casting

Selon le site américain Deadline, Pedro Pascal (The Last of Us) vient d’ajouter son nom au casting de la suite du film «Gladiator» de Ridley Scott. Les détails concernant son personnage n’ont pas été révélés.

De plus en plus impressionnant. Le site américain Deadline vient de dévoiler en exclusivité que Pedro Pascal (The Last of Us, The Mandalorian) sera présent au casting de «Gladiator 2», la suite du film de Ridley Scott lauréat de cinq statuettes aux Oscars – dont celui du meilleur acteur pour Russell Crowe – après son succès publique et critique lors de sa sortie en salles en 2000.

L’acteur de 48 ans rejoint une liste très alléchante, avec Paul Mescal dans le rôle principal, mais aussi Barry Keoghan (Les Banshees d’Inisherin), Joseph Quinn (Stranger Things), Connie Nielsen (Gladiator) et Denzel Washington. Pour le moment, le plus grand secret entoure le rôle qui a été confié à Pedro Pascal, qui enchaîne les rôles à la télévision et au cinéma depuis son incarnation d’Oberyn Martell dans «Game of Thrones».

La suite de «Gladiator» verra l’acteur Paul Mescal incarner le personnage de Lucius, le neveu de Commode - le fils de l’empereur Marc-Aurèle qui commet un parricide dès le début du film original - que l’on aperçoit dans le film au côté de sa mère, Lucilla. Devenu adulte, Lucius a été profondément marqué par Maximus dont les exploits dans l’arène, et la mise à mort de Commode, ont permis de sauver la vie de sa mère, que ce dernier soupçonnait de comploter contre lui. La sortie du film est attendue pour novembre 2024.