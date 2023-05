«Dune : deuxième partie» : Timothée Chalamet et Zendaya se rebellent dans une première bande-annonce épique

Attendu au cinéma le 1er novembre prochain, le deuxième volet du film «Dune» se dévoile ce mercredi dans une bande-annonce épique. On y retrouve Timothée Chalamet et Zendaya.

Après avoir mis en ligne un court teaser via son compte Twitter, le studio Warner Bros. a publié ce mercredi 3 mai une première bande-annonce de «Dune : deuxième partie», qui sortira sur les écrans le 1er novembre prochain. Toujours réalisée par le Canadien Denis Villeneuve, cette suite adaptée du roman culte SF de Frank Herbert, promet des aventures épiques et spectaculaires.

Ces premières images offrent un premier aperçu qui envoie du lourd. On découvre Timothée Chalamet qui reprend le rôle emblématique de Paul Atreides, chevauchant un ver de sable. Désormais seul avec sa mère, Dame Jessica (Rebecca Ferguson), le jeune homme se rapprochera de Chani (Zendaya) et des Fremen, ces rebelles qui officient dans le désert d’Arrakis. Ensemble, ils vont combattre la maison Harkonnen et venger ainsi la famille décimée de Paul Atreides.

La Française Léa Seydoux rejoint le casting

Si Zendaya, Javier Bardem, Josh Brolin, Charlotte Rampling, Stellan Skarsgård et Dave Bautista figurent toujours au casting, de nouveaux venus font leur apparition dans ce nouveau chapitre, à l’instar d’Austin Butler («Elvis»), totalement méconnaissable (crâne et sourcils rasés) dans la peau de Feyd-Rautha, le rival de Paul Atreides dans le roman. On retrouve également la Britannique Florence Pugh en princesse Irulan Corrino, fille de l'empereur Shaddam IV joué par Christopher Walken, ainsi que la Française Léa Seydoux en Lady Margot.

Rappelons que la première partie de «Dune», sortie en septembre 2021, a enregistré plus de 400 millions de dollars de recettes au box-office mondial.