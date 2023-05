«Dune - Part 2» : un court teaser dévoilé avant la bande-annonce, qui sera publiée ce 3 mai

En attendant de dévoiler la première bande-annonce de «Dune – Part 2», le studio Warner Bros. a publié un court teaser via son compte Twitter, qui met en image une des scènes les plus marquantes du roman de Frank Herbert.

L’attente est insoutenable. Attendu dans les salles françaises pour le 1er novembre 2023, «Dune – Part 2» doit dévoiler sa première bande-annonce ce mercredi 3 mai. La veille, le studio Warner Bros. a publié un court teaser sur son compte Twitter, avec une scène mythique du roman de science-fiction de Frank Herbert.

On y aperçoit Paul Atreides (Timothée Chalamet) utilisant un marteleur dans le but d’attirer un vers des sables. Le court extrait se termine avec le battement du marteleur, sans que l’on puisse apercevoir l’arrivée du gigantesque vers, également baptisé Shai-Hulud. La bande-annonce permettra-t-elle de découvrir cette scène un peu plus en détail ? Impossible à dire pour le moment.

Dans ses dernières secondes, le teaser dévoile également le visage d’Austin Butler sous les traits de Feyd-Rautha, le rival de Paul Atreides dans le roman. Là aussi, les fans espèrent que la bande-annonce permettra de le voir en action. En janvier dernier, Dave Bautista, qui incarne le redoutable Glossu Rabban, dit la Bête, à l’écran, avait assuré que le deuxième volet serait d’une intensité incomparable.

«C’est tellement plus intense que le premier film. Le premier volet était une introduction à ce qui vous attend dans le second. Il y a énormément de choses qui se passent. C’est beaucoup plus tranchant, plus politique, plus intense. Et il y a ces instants de lévitations avec de l’humour, absurde certes, mais ils sont là», avait-il révélé au site américain Collider.