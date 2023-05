«Gran Turismo» : l'adaptation cinématographique du jeu vidéo se dévoile dans une bande-annonce à couper le souffle

Le célèbre jeu vidéo de course automobile de la PlayStation «Gran Turismo» débarquera au cinéma le 9 août prochain. En attendant la sortie, la bande-annonce de cette adaptation vient d’être dévoilée par Sony Pictures.

Avis aux amateurs de «Gran Turismo», sorti pour la première fois en 1997 sur la console PlayStation. L’adaptation cinématographique du jeu vidéo culte, signée Neill Blomkamp («District 9», «Elysium»), débarquera en salles le 9 août prochain. En attendant, une bande-annonce qui démarre sur les chapeaux de roue, vient d’être dévoilée.

Inspiré de l’histoire vraie de Jann Mardenborough, ce long-métrage qui promet de l’action et de la vitesse, s’intéresse à cet adolescent joueur de Gran Turismo, dont les talents manette en main vont lui permettre de remporter une série de concours organisés par Nissan, pour devenir un véritable pilote de course professionnel.

Outre Archie Madekwe qui interprète le rôle-titre, on retrouve au casting David Harbour («Stranger Things») dans la peau du manager, ainsi qu’Orlando Bloom. Geri Halliwell, ex-Spice Girls et épouse de Christian Horner (patron de l’écurie F1 Red Bull Racing), et Djimon Hounsou interprètent les parents du jeune Jann.