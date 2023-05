«L'amour et les forêts» : Virginie Efira sous l'emprise de Melvil Poupaud dans une bande-annonce angoissante

En sélection officielle au Festival de Cannes, «L’amour et les forêts», dont la bande-annonce vient d’être dévoilée, réunit à l’écran Virginie Efira et Melvil Poupaud. Le nouveau film de Valérie Donzelli sortira le 24 mai prochain.

Alors qu’il sera présenté au Festival de Cannes le 24 mai prochain dans la catégorie Cannes Première, «L’amour et les forêts», dont la bande-annonce a été mise en ligne ce mercredi 3 mai, sortira le jour même au cinéma.

Réalisé par Valérie Donzelli, co-écrit par Audrey Diwan à qui l’on doit «L’événement», et adapté du roman éponyme d’Eric Reinhardt, ce drame relate l’histoire d’amour passionnelle et toxique entre Blanche et Grégoire, incarnés par Virginie Efira et Melvil Poupaud. Après avoir rencontré son «prince charmant», Blanche décide de tout quitter pour vivre avec lui. Elle s’éloigne de sa famille, de sa sœur jumelle et de ses amis. Un mariage et deux enfants plus tard, la jeune femme va se retrouver sous l’emprise d’un mari possessif.

Dominique Reymond, Romane Bohringer et Virginie Ledoyen complètent le casting de ce long-métrage très attendu.