Festival de Cannes 2023 : Julia Ducournau, Paul Dano, Brie Larson... qui sont les membres du jury de cette 76e édition ?

La 76e édition du Festival de Cannes se tiendra du 16 au 27 mai. On sait enfin qui composera le jury présidé cette année par le réalisateur suédois Ruben Östlund.

Dans quelques jours, tous les regards seront tournés vers la Croisette où se déroulera le Festival de Cannes du 16 au 27 mai. Les organisateurs ont dévoilé, ce jeudi 4 mai, les noms des membres qui composeront le jury de cette 76e édition, présidée par le réalisateur suédois Ruben Östlund, lauréat l’an dernier de la Palme d’or avec son film «Sans filtre».

Le Jury du 76e Festival de Cannes révélé ! Découvrez les membres qui entoureront le réalisateur suédois Ruben Östlund, Président de ce Jury. Ensemble, ils décerneront les prix de #Cannes2023 lors de la cérémonie du Palmarès du 27 mai prochain.



Il y aura donc quatre femmes et cinq hommes. La réalisatrice française Julia Ducournau, récompensée de la Palme d’or en 2021 pour «Titane» sera rejointe par l’acteur Denis Ménochet, remarquable dans «As Bestas», et l’actrice américaine Brie Larson, oscarisée pour sa performance dans «Room».

On retrouvera également la cinéaste marocaine Maryam Touzani («Le bleu du Caftan»), la réalisatrice britannico-zambienne Rungano Nyoni («I'm not a witch»), le comédien américain Paul Dano, l’écrivain afghan et prix Goncourt 2008 Atiq Rahimi, ainsi que le metteur en scène argentin Damian Szifron («Les nouveaux sauvages»).

Avec ce jury, le Festival de Cannes souhaitait «saluer l'arrivée d'une génération d'artistes qui réalisent, qui jouent, qui chantent, qui écrivent». Le palmarès sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture qui se tiendra le 27 mai.