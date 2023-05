Rock and Roll Hall of Fame : qui va faire son entrée au panthéon américain du rock en 2023 ?

Sheryl Crow, Missy Elliott ou encore le regretté George Michael comptent parmi les artistes intronisés cette année au Rock and Roll Hall of Fame, le célèbre panthéon du rock. La cérémonie se tiendra le 3 novembre à New York.

Comme chaque année, de nombreuses personnalités issues du monde de la musique vont être intronisées au Rock and Roll Hall of Fame, le célèbre panthéon américain du rock, lors d’une cérémonie qui se déroulera le 3 novembre prochain, au Barclays Center de Brooklyn, à New York.

Congratulations to the #RockHall2023 Inductees! The Ceremony will be held at Barclays Center in Brooklyn, New York on Friday, November 3rd, and will return to Cleveland in 2024. Head over to https://t.co/SHicoN3BaC for more details. pic.twitter.com/1tCo6K9AHS — Rock Hall (@rockhall) May 3, 2023

Les chanteuses Sheryl Crow et Kate Bush, le groupe de metal Rage Against The Machine, DJ Kool Herc, le vétéran de la country Willie Nelson, le guitariste Link Wray, ou encore Bernie Taupin à qui l’on doit plusieurs tubes d’Elton John, figurent parmi les grands gagnants de cette édition 2023, a-t-on appris mercredi 3 mai. Ces artistes de renom ont sorti un premier enregistrement il y a au moins vingt-cinq ans, principal critère pour être candidat à cette institution.

George Michael honoré à titre posthume

Missy Elliott sera également intégrée, et deviendra ainsi la première rappeuse à accéder au Rock and Roll Hall of Fame.

I want to say this is HUGE not for just me but all my Sisters in HIPHOP this door is now OPEN to showcase the hard work & what many of us contribute to MUSIC. I have cried all morning because I am GRATEFUL thank you @rockhall & all on the committee & Supafriendshttps://t.co/agHv7puauj — Missy Elliott (@MissyElliott) May 3, 2023

«C’est énorme, pas seulement pour moi mais pour toutes mes sœurs du hip hop. Cette porte est désormais ouverte pour montrer le travail acharné et notre contribution à la musique», a déclaré l’interprète de «Get Ur Freak On» sur Twitter, avouant avoir pleuré toute la matinée en apprenant la bonne nouvelle.

Retrouvé mort à son domicile londonien le 25 décembre 2016, à seulement 53 ans, George Michael sera par ailleurs intronisé à titre posthume. «L'incroyable groupe d'intronisés de cette année reflète la diversité des artistes et des sons qui définissent le rock’n’roll», a déclaré John Sykes, président de la Rock & Roll Hall of Fame Foundation.