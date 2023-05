Superman Legacy : le scénario bouclé avant la grève à Hollywood, le film sortira bien en 2025

Alors que les scénaristes sont en grève à Hollywood, le site américain The Wrap annonce que le scénario de «Superman : Legacy» a été bouclé quelques jours auparavant. Ce qui signifie que sa sortie prévue pour juillet 2025 ne devrait pas être impactée.

Une bonne nouvelle pour les fans de DC Comics. La grève des scénaristes qui fait rage actuellement à Hollywood ne devrait avoir aucun impact sur la sortie du film «Superman : Legacy», le premier film de DC Studios qui doit lancer ce que James Gunn, son patron, a annoncé comme le premier chapitre du DCU (DC Cinematic Universe), baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).

Selon le site américain The Wrap, l’écriture du script – intégralement rédigé par James Gunn en personne (qui en sera également le réalisateur) – a été bouclé quelques jours avant le mouvement de grève. En avril dernier, celui-ci avait annoncé que «Superman : Legacy» était entré en préproduction, avec notamment le lancement de la réalisation des costumes et des décors.

I’m honored to be a part of the legacy. And what better day than #SupermanAnniversary Day to dive fully into early pre-production on #SupermanLegacy? Costumes, production design, and more now up and running. pic.twitter.com/TJYpCRmdsf

— James Gunn (@JamesGunn) April 18, 2023