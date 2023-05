Ed Sheeran : ses 5 tubes à réécouter avant la sortie de son nouvel album

Actuellement en tournée mondiale, Ed Sheeran sort ce vendredi son cinquième et nouvel album «-» (Subtract). L’occasion de réécouter cinq tubes du chanteur et musicien britannique.

«Thinking Out Loud»

Extrait de son deuxième album intitulé «x», cette chanson sortie en 2014 et sacrée aux Grammy Awards, a été classée numéro un au Royaume-Uni pendant treize semaines. Le clip sera, quant à lui, vu plus d’un milliard de fois sur YouTube. Néanmoins, Ed Sheeran connaît des déboires judiciaires avec ce titre puisqu’il est actuellement en procès à Londres, accusé de plagiat par les héritiers de Marvin Gaye.

«Shape of You»

Dévoilé en 2017 sur l’opus «÷», ce tube enregistre plus de trois milliards d’écoutes sur la plate-forme Spotify. La vidéo est visionnée près de six milliards de fois sur YouTube. «Shape of You» relate la rencontre de deux personnes dans un bar. Et vous connaissez la suite...

«Perfect»

Qu’on se le dise, Ed Sheeran est un artiste très romantique. Et il ne manque jamais une occasion de parler d’amour, comme sur ce morceau écouté plus de trois milliards de fois sur YouTube. Le chanteur britannique a repris ce titre, baptisé pour l’occasion «Perfect Duet», avec Beyoncé, mais aussi avec la Française Louane en 2018 sur la scène du Stade de France.

«Photograph»

Dévoilée en 2015 et composée en collaboration avec le musicien Johnny McDaid du groupe Snow Patrol, cette ballade au piano qui gagne en intensité au fur et à mesure, relate le quotidien d’un artiste amoureux.

Il l’a en effet écrite trois ans auparavant, alors qu’il était en couple avec la compositrice et productrice écossaise Nina Nesbitt, et qu’il ne la voyait que trop peu à son goût, lui qui était sans cesse sur la route. Ed Sheeran sera encore une fois accusé de plagiat au Royaume-Uni par un candidat de X Factor. L’affaire se soldera par une victoire pour la star.

«Bad Habits»

Aux mélodies mélancoliques, Ed Sheeran opte pour des notes électro pop et signe un titre qui étonne ses fans et qu’il dévoile sur l’album «=», paru en 2021.

Le clip marque aussi les esprits puisqu’on voit le chanteur transformé en vampire au milieu de monstres qui, à la lumière du soleil, redevient un humain jouant de la guitare.