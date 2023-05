Mostra de Venise 2023 : Damien Chazelle présidera le jury de la 80e édition

Il succède à l’actrice Julianne Moore. Le réalisateur américain Damien Chazelle présidera le jury de la 80e Mostra de Venise qui se tiendra du 30 août au 9 septembre, au célèbre Lido de la Cité des Doges.

Pour sa 80e édition, qui se déroulera du 30 août au 9 septembre prochain et sera retransmise en exclusivité sur Canal+, la Mostra de Venise a choisi le cinéaste américain Damien Chazelle comme président du jury.

American director #DamienChazelle, French director #AliceDiop and Italian director #JonasCarpignano are the three personalities called upon to chair the #Venezia80, Debut Film and #Orizzonti International Juries of the #BiennaleCinema2023. https://t.co/Uet1QxnY1n

