Littérature : ces quatre nouveaux romans à lire ce printemps

Beaucoup de livres étaient attendus ce printemps, et parmi les plumes les plus connues figurent Catherine Pancol, Virginie Grimaldi ou encore Franck Thilliez. Mais si vous avez envie de sortir des sentiers battus, la rédaction de CNEWS a sélectionné pour vous quatre romans qui valent le détour.

«La ballade du feu» d'olivier Mak-Bouchard

Un jour de septembre, un jeune homme perd son emploi. Il pense que c’est la fin. Il a tout faux : c’est le début d’une autre vie, où l’accompagnent bientôt un chat en smoking et un rapace qui a des envies d’ailleurs. N’oublions pas, pour la route, une abonnée à trente millions d’amis, un homme mystérieux qui joue avec le feu, ou encore un frère, le plus beau représentant des blaireaux.

«La Ballade du feu» est un livre sur les erreurs. Les erreurs d’orientation professionnelle, les erreurs de géolocalisation. Les erreurs que l’on peut faire quand on croit que la vie ne nous appelle plus. On y parle en fait de ces jours où on se demande ce qu’on a fait au bon Dieu ; ces jours où vous auriez pu dire non mais où, allez savoir pourquoi, vous avez finalement dit oui.

Pourquoi on a aimé ? Nous l'avions aimé pour «Le dit du Mistral» et adoré pour «Le temps des grêlons», Olivier Mak-Bouchard revient avec «La ballade du feu». C'est encore un énorme coup de cœur. Merveilleux conteur, l'écrivain nous laisse une fable sociale, où l'erreur n'est pas synonyme d'échec. Un livre qui nous régale, nous apaise, mais surtout nous rend heureux.

N.B. : Et quel plaisir de retrouver une nouvelle fois la région du Luberon, comme décor à l'intrigue.

Olivier Mak-Bouchard, «La ballade du feu», éditions Le Tripode, 256 pages, 20 euros.

«Reste» d'Adeline Dieudonné

Dans un chalet au milieu des montagnes, une femme et son amant se retrouvent en secret, sans que son épouse ne soit au courant. Tous deux vivent une idylle, une parenthèse hors du temps. L’amoureux succombe d’une crise cardiaque en quelques secondes.

La narratrice se retrouve seule avec le corps sans vie de son amant. Elle décide de garder le corps et, pour surmonter son chagrin et la violence de l’événement, commence à écrire des lettres à l’épouse et lui raconte cette histoire d’amour infidèle. Auprès du corps inerte de celui qu’elle a tant aimé, toute sa vie sentimentale refait surface : les hommes qu’elle a côtoyés, ceux qui l’ont blessée ou ont abusé d’elle. Elle repense à ses échecs, jusqu’à la rencontre de cet amant qui l’a révélée. Pour la première fois, elle a appris à aimer. Maintenant que plus rien ne compte à ses yeux, un seul objectif lui donne le courage de vivre : lui offrir la plus belle des sépultures.

Pourquoi on a aimé ? Elle avait défrayé les chroniques avec son premier roman «La vraie vie», Adeline Dieudonné revient ce printemps avec «Reste». Ce troisième roman est percutant, touchant, mais jamais morbide malgré le sujet. Alors si vous avez besoin d'une lecture qui vous bouscule, n'hésitez pas une seconde !

Adeline Dieudonné, «Reste», éditions L'Iconoclaste, 282 pages, 20 euros.

«La Palourde» de Sigolène Vinson

Par une nuit de canicule, une femme se réveille. Elle a trouvé refuge depuis des mois dans un village niché entre une falaise d'ocre et un étang oublié. La vie y est extraordinaire, mais aussi au bord du désastre, tout ça à cause d'une centrale hydroélectrique qui déverse par là ses eaux douces et froides...

Elle se dit que le monde est curieux, même quand il s'écroule. Et que l'amour et les hommes sont épuisants, même dans les commencements. La nuit s'étire, le réel vacille et dans son insomnie, elle se demande : que faire quand tout s'en va ?

Pourquoi on a aimé ? Après avoir voulu être «un caillou», elle se rêve aujourd'hui en palourde. Avec ce nouveau roman, Sigolène Vinson s'interroge sur l'avenir d'un écosystème, victime de l'activité humaine et de ses destructions. Cette plongée dans l'étang de Berre pour le citer, est à la fois drôle, touchant et immensément poétique.

Sigolène Vinson, «La Palourde», éditions Le Tripode, 170 pages, 19 euros.

«Dans mon obscurité» de Valentin Musso

Ludivine, une lycéenne de 17 ans, tombe amoureuse pour la première fois de sa vie. Mais le garçon étrange et secret qui l'attire fait peser sur elle un danger dont elle est loin de se douter.

Emma, correctrice de 24 ans, mène une vie bien réglée. Jusqu'au jour où des événements étranges viennent bouleverser son quotidien et la plonger dans la terreur. Quelqu'un la harcèle-t-il ? Ou la solitude et les lourdes épreuves qu'elle a traversées la font-elles sombrer dans la paranoïa ?

Zora, 34 ans, travaille à l'unité des affaires non résolues de la Brigade criminelle de Paris. Dans le dos de ses supérieurs, elle prend le risque de rouvrir un vieux dossier portant sur une disparition inquiétante. Ses recherches officieuses vont la conduire dans sa ville natale, où elle mettra au jour une terrible vérité...

Pourquoi on a aimé ? Valentin Musso revient avec un nouveau thriller, où il nous balade sur de nombreuses fausses pistes pour nous entraîner là où l'histoire est la plus noire. Vous serez happé par son rythme haletant, et nous mettons au défi quiconque de deviner l'issue finale avant d'y parvenir !

Valentin Musso, «Dans mon obscurité», éditions Seuil, 352 pages, 19,90 euros.