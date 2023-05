Oppenheimer : une nouvelle bande-annonce explosive pour le film de Christopher Nolan

En attendant la sortie du prochain film de Christopher Nolan le 19 juillet prochain, une nouvelle bande-annonce d’«Oppenheimer» vient d’être dévoilée ce lundi. Et ce biopic s’annonce tout simplement explosif.

«C’est une course contre les nazis. Et je sais ce qui va arriver si les nazis ont la bombe (…). On risque vraiment, en appuyant sur ce bouton, de détruire le monde ?», s’interroge J. Robert Oppenheimer, incarné par l’acteur Cillian Murphy, dans la nouvelle bande-annonce du film de Christopher Nolan qui a été dévoilée par les studios Universal ce lundi 8 mai.

Dans ce biopic sobrement intitulé «Oppenheimer» et attendu en salles le 19 juillet prochain, le père de la bombe atomique qui fut placé à la tête du projet Manhattan pendant la Seconde Guerre mondiale, s’interrogera, si l’on en croit les premières images, sur les conséquences destructrices d’une telle arme que les Américains souhaitaient créer pour combattre les nazis.

Outre une mise en scène stylisée et soignée, le réalisateur d’«Inception», «Interstellar» ou «Tenet» devrait séduire ses fans avec un casting cinq étoiles que l’on découvre davantage dans cette bande-annonce. On retrouve en effet Matt Damon dans le rôle du militaire Leslie Groves Jr., Emily Blunt en Kitty Oppenheimer, ainsi que les acteurs Robert Downey Jr., Florence Pugh, Rami Malek, Kenneth Branagh, Jack Quaid, ou encore Josh Hartnett.