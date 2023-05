Alessandra Sublet va monter sur scène pour la première fois cet été

Après avoir annoncé mettre un terme à sa carrière d'animatrice, Alessandra Sublet va faire ses premiers pas sur les planches cet été au festival Off d’Avignon, dans une pièce qu’elle a écrite. La billetterie ouvre ce jeudi.

Alessandra Sublet écrit un nouveau chapitre de sa vie. L’animatrice fera cet été ses débuts au théâtre au festival Off d’Avignon, dans «Tous les risques n’auront pas la saveur du succès». Un texte qu’elle a signé et qu’elle donnera seule sur scène au théâtre du Chêne noir, du 7 au 29 juillet prochain. «Très fière d’être programmée aux côtés d’auteurs, metteurs en scène et acteurs de talents», a partagé ce week-end Alessandra Sublet sur Instagram, annonçant l’ouverture de la billetterie ce jeudi 11 mai.

Une réflexion sur les choix de vie

Un projet abordé par Alessandra Sublet comme «un nouveau départ», avait-elle expliqué sur ses réseaux fin avril, après avoir annoncé un peu plus tôt dans le mois, dans les colonnes du Parisien, mettre fin à sa carrière d’animatrice télé pour se consacrer au métier de comédienne.

«Une longue absence pour un nouveau départ et une aventure qui me tenait à cœur. Suis très heureuse de vous retrouver bientôt, différemment», avait posté Alessandra Sublet le 26 avril dernier sur Instagram, dévoilant au passage les contours de sa première pièce. Un texte qu'elle présente comme «une longue réflexion qu'elle a eu sur notre faculté à faire des choix, sur les chemins de vie que nous empruntons (...) sur tous ces obstacles qui jalonnent notre existence et que chacun doit essayer de surmonter pour trouver son propre épanouissement». «Nos audaces ne mènent pas nécessairement à la réussite, mais je crois qu’il est important de les suivre pour progresser et se réaliser», avait-elle conclu.

Une audace qui conduit Alessandra Sublet, 46 ans, à sans cesse se renouveler et à se lancer dans une nouvelle carrière de comédienne, amorcée avec le téléfilm «Handigang», diffusé le 2 mai dernier sur TF1, où elle campe la mère d'un adolescent handicapé.