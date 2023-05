Daft Punk : un inédit sera dévoilé ce jeudi au Centre Pompidou

Un inédit des Daft Punk sera dévoilé ce jeudi 11 mai à 18h30 au musée parisien du Centre Pompidou, à l'occasion des 10 ans de leur célèbre album «Random access memories».

Afin de célébrer les 10 ans de l’album «Random access memories», dont était notamment extrait le tube planétaire «Get lucky», un inédit de 2013 des Daft Punk sera dévoilé ce jeudi au musée parisien du Centre Pompidou. Un lieu très symbolique et chargé d’histoire pour le duo casqué, puisque c’est là-bas que l'électro a changé leur vie, lors d'une soirée rave organisée en 1992, soit un an avant leur formation.

«La première fois qu’on va dans une rave, c’était sur les toits de Beaubourg (autre dénomination du Centre Pompidou, ndlr). On découvre une musique différente et on découvre en plus une énergie, avec des gens qui dansent sur des morceaux qu’ils ne connaissent pas. On se dit (qu’il y a) quelque chose à faire avec la musique électronique», avait raconté en 2009 Thomas Bangalter, l’un des deux membres du groupe Daft Punk, dans le podcast «Autre radio autre culture».

Le site culturel dédié à l'art moderne et contemporain révélera ce jeudi à18h30 un morceau intitulé «Infinity repeating». Ce sont plus exactement «trois expériences de découverte du titre» qui seront proposées, et ce «en accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles».

L’écoute «en ultra haute-fidélité» est organisée en collaboration avec l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique). Un vidéoclip «d'une durée de 4 min 15» sera projeté en Galerie 3 avec «un équipement de plus de 30 enceintes et un système son conçu par les experts de l'Ircam», avec 150 places disponibles. Il y aura aussi une projection du vidéoclip en salle de Cinéma 1, avec 300 places. Enfin, «une expérience collective», avec «projection sur l'écran géant au cœur du Forum du Centre Pompidou, 350 places», est également annoncée.

Une démo avec Julian Casablancas

Sur le titre «Infinity repeating» on peut entendre le chanteur Julian Casablancas et The Voidz (projet parallèle à son autre groupe, The Strokes), selon le communiqué du Centre Pompidou. C'est une «démo», soit le premier jet d'un morceau composé à l'origine pour «Random access memories».

«Infinity repeating» fait partie des neuf morceaux couchés sur bandes en 2013 et jamais diffusés - soit 35 minutes de chutes de studios, démos, travaux préparatoires - garnissant la réédition augmentée pour les 10 ans de «Random access memories», qui sera publiée vendredi.

Séparé en 2021, le groupe de Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo avait annoncé en février cette réédition. Deux autres inédits sont déjà sortis : «The writing of Fragments of time», un making-of sonore du morceau «Fragments of time», et «GLBTM», une sorte de jam-session qui préfigure «Give life back to music».

A noter, et ce toujours dans le cadre des festivités entourant les 10 ans de l’album aux cinq Grammy, qu’en scannant dès mercredi le visuel de «Random access memories» (sur vinyle, CD, plates-formes, etc.), Snapchat diffusera «Horizon», un morceau de l'édition japonaise du CD.