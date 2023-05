Lord of War : une suite du film en préparation avec Nicolas Cage et Bill Skarsgard

Le film «Lord of War» va connaître une suite. Le réalisateur Andrew Niccol s’occupera une nouvelle fois de la mise en scène et de l’écriture, tandis que Nicolas Cage retrouvera le rôle de Yuri Orlov. Bill Skarsgard rejoint le casting pour y incarner son fils.

Un nouvel acte se prépare. Sorti dans les salles de cinéma en 2005, «Lord of War» se prépare à tourner une suite avec le retour d’Andrew Niccol à la réalisation et au scénario. Nicolas Cage reprendra le rôle de Yuri Orlov, personnage inspiré par le trafiquant d’armes Viktor Bout. Le comédien Bill Skarsgard, aperçu récemment au générique de «John Wick : Chapitre 4», lui donnera la réplique sous les traits de son fils. La production est prévue pour débuter à l’automne prochain.

Intitulé «Lords of War», le film suivra Yuri au moment où il découvre l’existence de son fils, Anton, qui est bien décidé à devenir un plus grand criminel que son père ne l’était. Non seulement il vend des armes, mais il s’intéresse également à ceux qui les achètent. Le film suivra la rivalité entre le père et son fils alors qu’ils s'affrontent dans tous les domaines, afin de déterminer lequel des deux est le plus forts.

«Il y a tant de choses à explorer avec ces personnages. Comme le dit la citation : ‘Seuls les morts ont vu la fin des guerres’. Je suis impatient de passer plus de temps en compagnie du diable sympathique qu’est Yuri Orlov, et son fils illégitime – qui s’avère n’être légitime d’aucune manière», a expliqué Andrew Niccol dans un communiqué.