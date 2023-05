Sum 41 : le groupe de rock annonce sa séparation après 27 ans de carrière

Le groupe de rock Sum 41 a annoncé sa séparation. Il assurera cependant ses concerts déjà programmés et sortira un nouvel album prochainement.

«Sum 41 va se séparer», a annoncé ce lundi 8 mai le groupe de metal sur les réseaux sociaux. «Constituer Sum 41 depuis 1996 nous a apporté certains des meilleurs moments de nos vies. Merci pour ces 27 dernières années. Nous serons éternellement reconnaissants envers nos fans», a ajouté la formation.

Le chanteur Deryck Whibley, le bassiste Jason McCaslin, les guitaristes Dave Baksh et Tom Thacker et le batteur Frank Zummo ne claquent cependant pas la porte complètement, puisqu’ils poursuivront la tournée entamée cette année (et qui passera notamment par le Hellfest). Ils promettent en outre, eux qui n’avaient pas sorti d’opus depuis 2019, un dernier album, « Heaven x Hell », qui sera lui-même suivi d’une tournée.

De quoi relativiser les adieux pour leurs fans, qui sont encore 9 millions à écouter chaque mois sur Spotify le collectif derrière le mythique tube «In too Deep», extrait du deuxième album, sorti en 2001.