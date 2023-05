«Alita : Battle Angel» : Robert Rodriguez donne des nouvelles encourageantes au sujet des suites

Dans un entretien accordé au site américain Collider, Robert Rodriguez s’est montré optimiste à propos de la possibilité de voir «Alita : Battle Angel» devenir une trilogie. Un projet qui reste à confirmer du côté de Disney.

Encore une lueur d’espoir. Réalisé par Robert Rodriguez en 2019, «Alita : Battle Angel» avait rencontré l’adhésion du public et des critiques lors de sa sortie en salles, et sa conclusion laissait espérer une suite aux aventures de la jeune cyborg en quête de réponse sur ses origines. Le rachat de la Fox par Disney la même année a mis à l’arrêt la poursuite du projet.

Dans une interview avec le site américain Collider, Robert Rodriguez révèlent toutefois que les choses commencent à évoluer en coulisses. Et que l’idée initiale d’une trilogie pourrait se concrétiser dans un avenir plus ou moins proche.

«Je n’étais pas certain que cela se ferait un jour, car quand le premier film est sorti, Disney venait de racheter la Fox, et tous les gens du marketing, et ceux qui s’occupaient du film, avaient déjà été débarqués. Et puis, plus aucun film de la Fox n’a vu le jour pendant des années, parce que Disney était trop occupé à faire ses propres trucs. Mais je viens de voir des films de la Fox sortir à nouveau, et cela me donne de l’espoir. Et j’ai entendu Jon Landau en parler, et moi et James Cameron avons discuté de la suite d’Alita. Il a parlé, en insistant bien dessus, d’un second et troisième film, et il y a de la matière pour cela. Donc nous espérons que cela se fasse. Mais rien n'a été décidé», lâche-t-il.

Ce n’est pas la première fois qu’une suite de «Alita : Battle Angel» est évoquée. En décembre dernier, lors de l’avant-première d’«Avatar 2», le producteur Jon Landau s’était montré confiant sur le fait que le projet voit le jour. Alors que Robert Rodriguez vient de préciser que James Cameron est également impliqué dans l’opération, il ne paraît pas déraisonnable de penser que la trilogie «Alita : Battle Angel» finira par se concrétiser.