Léonard de Vinci : les 6 théories les plus folles sur «La Joconde»

Symbole de la Renaissance, Léonard de Vinci (1452-1519) se distingue par son génie universel. Homme aux multiples talents, il a fait progresser bien des domaines, donnant lieu à 6 théories farfelues quant à l’origine de son savoir, et l’interprétation de son célèbre portrait de Mona Lisa, «La Joconde».

Mona Lisa était chinoise...

Depuis des siècles, l’identité de «La Joconde» reste l'un des plus grands mystères de l’histoire de l’Art, entraînant les théories les plus folles, comme le fait que Mona Lisa serait, à l'origine, une esclave chinoise devenue la mère de Léonard de Vinci. C’est en tout cas ce qu’a assuré un certain Angelo Paratico, un historien italien basé à Hong Kong, au journal South China Morning Post, affirmant être «sûr jusqu'à un certain point» de sa théorie. Il avait d’ailleurs précisé au quotidien que «derrière Mona Lisa, on voit un paysage chinois, et son visage ressemble lui-même à celui d'une Chinoise».

... et souffrait de problèmes de thyroïde

Selon deux médecins américains de l’université de Californie, Lisa Gherardini, qui aurait prêté ses traits à «La Joconde», était atteinte d'hypothyroïdie, un dérèglement de la glande thyroïde. Ce qui expliquerait notamment son teint jaunâtre, sa peau gonflée, ou encore l’absence de sourcils, ont souligné les auteurs. On sait aussi que la maladie peut être également la cause d’un état dépressif, d'où son sourire triste et énigmatique. Plus osé encore, l’hypothyroïdie serait une conséquence post-grossesse, et la jeune femme peinte par le maître italien avait donné naissance à un enfant quelques mois avant de poser. «La Joconde» aurait-elle connu un «baby blues» ?

«La Joconde» dissimulerait le visage d’un extraterrestre

Selon Scott C. Waring, un ufologue amateur, c'est en dupliquant «La Joconde» selon une symétrie verticale que le mystérieux visage apparaîtrait au milieu de ce qui ressemble plus à un test de Rorschach qu'à une créature venue d'ailleurs. L'homme explique comment il a identifié ce qu'il pense être un «grand prêtre extraterrestre» dans la vidéo ci-dessous. Si la «forme» ressemble par certains aspects à ce que l'on imagine souvent de ces êtres, macrocéphales et dotés de doigts démesurément longs, il faut néanmoins faire preuve d’une imagination particulièrement développée.

Des extraterrestres ont été en connexion avec Le peintre

Le savoir de Léonard de Vinci lui a été transmis par des êtres venus d’ailleurs, selon la théorie dite «des anciens astronautes». Selon cette thèse pseudo-scientifique, la planète Terre aurait été visitée par des extraterrestres à de multiples reprises depuis l'aube des temps, et ces mystérieux «visiteurs» seraient venus apporter sur la Terre quelques savoirs dans les domaines de l'écriture, de l'architecture, de l'agriculture, des mathématiques, de l'astronomie ou encore de la médecine.

Mona Lisa était une militante féministe

Pour William Varvel, un historien de l'art amateur du Texas (Etats-Unis), Mona Lisa était une militante féministe prônant l'égalité des sexes. Elle revendiquerait de manière cryptée «les droits théologiques des femmes», soit la possibilité pour les femmes d'être prêtres dans l'Eglise catholique. L’historien explique avoir découvert comment Léonard de Vinci a dissimulé dans le tableau près de 40 symboles du Livre du prophète Zacharie, un livre de la Bible hébraïque qui annonce l'avènement de la «Nouvelle Jérusalem», symbole d'une société idéale où les droits des femmes seraient reconnus, a-t-il précisé.

«La Joconde» serait un homme

C'est un jeune apprenti de Léonard de Vinci, nommé Salai, qui aurait servi de modèle au portrait de Mona Lisa, selon un groupe de chercheurs italiens. Pour l'un d'entre eux, Silvano Vincenti, président du Comité national pour la valorisation des biens historiques, le peintre aurait laissé des indices en peignant, dans les yeux de «La Joconde», un minuscule «L» pour Leonardo et un «S» pour Salai. Selon lui, les deux hommes étaient proches intimement.