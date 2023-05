Les Flammes : tout savoir sur la première cérémonie de récompenses dédiée au hip-hop

Ce jeudi 11 mai, la première édition des Flammes aura lieu, en plein cœur de Paris, au théâtre du Châtelet. Cette cérémonie inédite a spécialement été créée pour récompenser les acteurs de la culture urbaine.

La musique la plus écoutée de France a (enfin) droit à sa cérémonie. Les Flammes vont électriser le théâtre du Châtelet, ce jeudi 11 mai, à Paris. Plusieurs artistes français et francophones issus de la culture hip-hop seront mis à l'honneur à l'occasion de cette première cérémonie. On vous explique tout.

les cultures populaires par les médias urbains

Les Flammes sont nées d'une initiative commune entre Yard et Booska-P, deux médias spécialisés dans le hip-hop.

«C'est ce qui manquait : rap, r'n'b et nouvelle pop dominent les charts, les programmations des festivals, inspirent la pop-culture comme le rock l'a fait auparavant, mais ne sont pas récompensés à leur juste valeur», a exposé à l'AFP Tom Brunet, co-fondateur de Yard.

Les Flammes, ce ne sont pas uniquement des artistes mais aussi tous les acteurs de l'ombre de la culture urbaine. Ainsi, les stratégies de lancement d'un projet, l'engagement social d'un artiste ou encore des labels, seront mis en lumière.

un jury divisé entre public et professionnels

Journalistes, représentants d'institutions ou encore spécialistes de la musique ont été sélectionnés pour départager les nommés des 21 catégories.

Eux seuls auront le rôle de désigner la Flamme de l'Artiste féminine de l'année, la Flamme de l'artiste masculin de l'année, la Flamme du clip de l'année et la Flamme du concert de l'année.

Regardez Les Flammes, le jeudi 11 mai 2023 à 20h30 sur la chaîne YouTube de @booska_p, en simultané sur @6play et en différé à partir de 23h sur @W9. pic.twitter.com/6ToYhCJMV1 — Les Flammes (@LesFlammes2023) April 28, 2023

De son côté, le public a été consulté pour 13 catégories. Plus de 135.000 personnes ont voté sur les réseaux des Flammes pour départager les vainqueurs.

«Cette cérémonie était super attendue du grand public car, au final, il n'y avait pas de cérémonie qui célébrait leurs artistes et leur culture», a confié à CNEWS Julie Combe, responsable marketing chez Spotify, partenaire principal des Flammes.

les nommés

La nouvelle génération est mise à l'honneur comme Ronisia, nommée pour la Flamme de la révélation féminine de l'année. On peut également retrouver So La Une, du côté de la révélation masculine.

Des poids lourds comme Booba, nommé dans la catégorie concert de l'année ou encore Damso, sont également en lice.

Certains sont favoris, à l'instar de Tiakola, rappeur de la région parisienne et dont le disque «Mélo» s'est classé en neuvième position des meilleures ventes de l'année 2022.

On se souvient de la polémique autour des Victoires de la Musique, en février dernier. Alors que Pierre de Maere avait gagné le trophée de «Meilleure révélation masculine de l'année», nombreux s'étaient indignés de cette victoire qui avait échappé à Tiakola. Cette année, il sera opposé à Disiz et Stromae notamment, des artistes jouant dans la même catégorie.

Entre autres, la catégorie album rap de l'année verra s'affronter Dinos, Gazo et SDM.

que peut-on attendre des flammes ?

14 artistes nommés dans les différentes catégories performeront sur scène. Parmi eux Meryl, Kerchak, Gazo, Kalash ou encore Enchantée Julia enflammeront la scène du Théâtre de Châtelet.

Le show sera quant à lui orchestré par l'humoriste et comédienne Fadily Camara.

A noter que des stars du sport, de la mode ou encore du show-biz seront présents pour délivrer les trophées.

où et comment suivre la cérémonie ?

Retransmise simultanément sur la chaîne Youtube de Booska-P et sur le player 6play, la cérémonie inédite sera également visible en différé, à partir de 23h sur W9.

De manière plus novatrice, elle sera également diffusée sur la plate-forme de live Twitch. Très populaire chez les jeunes, c'est sur la chaîne du streamer Maxime Biaggi, qui sera accompagné de Grim, que les utilisateurs pourront suivre les réactions des artistes en sortie de scène.

«On se devait d'aller là où cette génération se trouve (celle qui écoute le plus le hip-hop, NDLR) à savoir Twitch», a indiqué Julie Combe à CNEWS.

Cette première édition des Flammes s'annonce déjà pleine de surprises.