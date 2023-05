Paradox Museum : on a visité le musée, et voici ce qu'on en a pensé

C’est le 29 mai que le «Paradox Museum» ouvre ses portes à Paris. Un musée pas comme les autres avec un parcours immersif et interactif, agrémenté d’illusions d’optique et d’autres supercheries mentales et visuelles. Idéal pour faire sensation sur Instagram et TikTok.

«Attendez-vous à l’inattendu». C’est la promesse du «Paradox Museum» qui, après Miami, Oslo et Stokholm, s’apprête à ouvrir ses portes à Paris, au 38 boulevards des Italiens dans le 9e arrondissement. À partir du 29 mai prochain, les visiteurs pourront découvrir ce lieu étonnant étalé sur 1.700 m2, où ils seront invités à arpenter un parcours immersif et interactif dans des décors surprenants, pour une durée d’1h30 environ.

Les illusions d’optiques et autres paradoxes promettent de mettre votre cerveau au défi. Que ce soit dans la salle inversée, le tunnel qui vient brouiller votre perception de la direction gravitationnelle, ou encore le sofa qui mélange les corps, chaque atelier propose des expériences à la fois amusantes et éducatives.

© Paradox Museum

Au-delà de la surprise et de l’émerveillement, les grands et les petits se retrouvent confrontés à des principes scientifiques fascinants mis en scène de manière ludique.

Bien évidemment, le «Paradox Museum» devrait s’imposer rapidement comme un rendez-vous incontournable pour les mordus d’Instagram et/ou TikTok, qui auront l’opportunité de réaliser des vidéos et/ou photos complètement folles grâce aux décors grandeur nature qui permettent de créer des illusions d’optiques incroyables. On notera également que le lieu promet d’évoluer dans le temps, avec un renouvellement des expériences.

Bilan : par son originalité, et l’interactivité qui y est proposée, le «Paradox Museum» possède les ingrédients nécessaires pour s’imposer comme un lieu incontournable dans son agenda des visites parisiennes. Pour ceux qui souhaitent réussir leurs mises en scène pour épater la galerie sur les réseaux sociaux, le conseil serait de venir au moins à trois personnes, afin de pouvoir profiter pleinement des décors (avec deux «acteurs» et un qui gère la prise de vue).

La réservation des billets est fortement conseillé. Pour plus d’informations, il suffit de se rendre sur le site officiel ICI.