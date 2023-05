Weapons : Pedro Pascal (The Last of Us) au casting du prochain film d'horreur de Zach Cregger

Figurant parmi les acteurs les plus demandés à Hollywood, Pedro Pascal vient d’être annoncé au casting de «Weapons», le prochain film d’horreur de Zach Cregger, le réalisateur de «Barbare» avec Georgina Campbell et Bill Skarsgard.

Un projet qui suscite énormément de curiosité. Baptisé «Weapons», le prochain film d’horreur de Zach Cregger – le réalisateur de «Barbare» avec Georgina Campbell et Bill Skarsgard, qui a fait sensation lors de sa sortie en septembre 2022 sur Disney+ – pourra compter sur la présence de Pedro Pascal (The Mandalorian, The Last of Us) au générique.

Pour le moment, aucune information sur le scénario, ou le rôle du comédien, n’a filtré. Le site américain The Hollywood Reporter annonce toutefois que le long métrage a été présenté comme un «récit d’horreur épique avec de multiples histoires reliées entre elles dans la même veine que ‘Magnolia’», le film réalisé en 1999 par Paul Thomas Anderson avec, notamment, Tom Cruise et Penelope Cruz au casting.

Le succès de «Barbare» a participé à faire de Zach Cregger un des réalisateurs les plus en vue du moment, au point que «Weapons» a fait l’objet d’une lutte intense lors d’enchères remportées par le studio New Line. Toujours selon The Hollywood Reporter, les clauses du contrat comprendraient des éléments rarement accordés dans les négociations (surtout pour un réalisateur qui n’a véritablement qu’un seul film à son actif), avec notamment la garantie que le projet soit mené à son terme avec la décision finale au montage pour Zach Cregger, et la garantie d’une sortie au cinéma.