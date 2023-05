Batman : Cillian Murphy dévoile la raison étonnante de son audition pour incarner le chevalier noir

Dans un entretien croisé avec le site américain EW.com, Cillian Murphy et Christopher Nolan ont révélé comment ce dernier a insisté pour que le comédien passe le casting pour incarner le chevalier noir, afin d’obtenir un autre rôle dans le film.

Une amitié de 20 ans. Réalisé en 2005 par Christopher Nolan, «Batman Begins» est le premier film d’une trilogie inoubliable avec Christian Bale dans la peau de l’homme chauve-souris. Dans une interview croisée accordée au site américain Entertainment Weekly, le réalisateur et Cillian Murphy, qui tient le premier rôle dans «Oppenheimer», ont révélé que le comédien avait été convoqué à l’époque pour réaliser de tests dans le costume du chevalier noir. Mieux encore, Christopher Nolan explique avoir insisté pour que les responsables du studio soient présents au moment des essais.

Pour quelle raison ? Le réalisateur voulait que ces derniers assistent à la performance de Cillian Murphy – qui était relativement inconnu alors – afin qu’ils acceptent de lui confier un autre rôle, celui de l’Épouvantail, un des principaux antagonistes de l’histoire. «Nous avons fait deux scènes – une avec Bruce Wayne et une avec Batman – et je me suis assuré que les patrons descendent pour venir voir cela. Tout le monde était si impressionné de voir ta performance, que quand j’ai dit ‘Ok, Christian Bale sera Batman, mais que pensez-vous de Cillian dans le rôle de l’Épouvantail ?’, il n’y a eu aucun refus. Tous les précédents méchants dans Batman étaient de grandes stars : Jack Nicholson, Arnold Schwarzenegger, Jim Carrey, ce genre de chose. C’était une décision difficile pour eux et elle a été prise uniquement grâce à ce test. C’est comme ça que tu as eu ce rôle», avoue Christopher Nolan.

«Il était clair pour moi dès le départ que je n’étais pas taillé pour jouer Batman. Il me semblait correct et juste que ce soit Christian Bale qui obtienne le rôle. Mais je me souviens de l’effervescence au moment d’enfiler le costume et de me retrouver sous ta direction. Ces tests avaient une haute valeur du point de vue de la production», enchaîne Cillian Murphy, qui incarnera le personnage de l’Épouvantail dans les trois volet de la trilogie. Le film «Oppenheimer» marquera la sixième collaboration entre lui et le réalisateur, mais ce sera la première fois qu’il tient le rôle principal à l’écran.