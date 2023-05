Beyoncé : le premier concert de son Renaissance tour en met plein la vue

Alors que Beyoncé a donné hier soir le premier concert de son Renaissance World Tour à Stockholm, la star en a mis plein la vue et fait l’unanimité auprès de ses fans.

Très attendue, Beyoncé a lancé hier soir son Renaissance Tour. Et c’est un show XXL que Queen B a réservé à ses fans, conquis. Infrastructures géantes, cheval volant, tenues dignes de créateurs, Beyoncé, 41 ans, a fait sensation au fil de ce méga spectacle, durant lequel la star a repris tous les titres de son septième album «Renaissance», sorti en juillet dernier, six ans après son dernier opus. Un album récompensé de quatre Grammy Awards en février dernier.

Son public n’a pas boudé son plaisir devant cette prestation, largement relayée et saluée sur les réseaux. «La meilleure intro que j'ai jamais vue», «Beyoncé est tout simplement la meilleure de tous les temps», ont ainsi posté plusieurs fans sur Twitter, partageant des vidéos de sa prestation.

The best intro i have ever seen Beyoncé do the visuals??!!! LIKE WOW pic.twitter.com/1MAb2x4y4t

— THUGGA (@THUGGABEY) May 10, 2023