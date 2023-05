Daft Punk : le titre inédit «Infinity Repeating» vient d'être dévoilé pour les 10 ans de «Random Access Memories»

À l'occasion de la sortie de l’édition spéciale 10ème anniversaire de l’album «Random Access Memories» vendredi 12 mai, un morceau inédit des Daft Punk datant de 2013 a été dévoilé ce jeudi au Centre Pompidou.

Quelques centaines de chanceux ont pu ce jeudi soir découvrir en exclusivité mondiale un nouveau titre des Daft Punk. L’événement avait lieu au Centre Pompidou où, en 1992, Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo avaient eu le coup de foudre pour l’electro lors d’une rave.

Dix ans après la sortie de leur dernier album, le duo francilien le plus connu au monde, et séparé depuis 2021, a levé le voile sur «Infinity Repeating», un des neuf morceaux qu’il avait enregistrés en 2013 sans jamais les diffuser.

Quatre minutes trente de musique, et un clip montrant un homme qui marche, c’est ce que les fans présents au musée parisien du Centre Pompidou - à qui trois modes de découverte en association avec l’Ircam étaient proposés - ont pu ce soir écouter et voir en avant-première.

Titre planant dans la lignée de certains morceaux de l’album «Random Access Memories» pour lequel il avait été enregistré, «Infinity Repeating» est issu d’une collaboration des Daft Punk avec le chanteur des Strokes, Julian Casablancas.

Il sera dévoilé au reste du monde ce vendredi, notamment sur YouTube (juste ci-dessous).

La sortie-événement de cet inédit faisait partie des festivités organisées autour de la mise en vente ce vendredi 12 mai de l’édition spéciale 10ème anniversaire de l’album «Random Access Memories», quatrième et dernier album studio de Daft Punk, avec 35 minutes de musique encore jamais publiée.

A noter que les fans qui bouillent d'impatience ont aussi rendez-vous sur Snapchat, qui a révélé ce jeudi 11 mai les lieux où, dans dix villes du monde entier, dont Paris, ils peuvent découvrir des expériences inédites en réalité augmentée via l’application.

