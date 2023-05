Goncourt du premier roman : Pauline Peyrade primée avec «L'Âge de détruire»

L'Académie Goncourt a dévoilé les lauréats de différentes catégories ce jeudi, dont celui du premier roman, très porteur. Il revient à Pauline Peyrade pour son livre «L'Âge de détruire».

Une nouvelle carrière qui s'annonce ? C'est en effet Pauline Peyrade, connue jusqu'alors pour ses travaux comme dramaturge, qui a remporté ce jeudi le prix Goncourt du premier roman, pour «L'Âge de détruire», un huis clos entre une mère et une fille, a annoncé le jury de l'Academie.

Ce roman paru en janvier aux éditions de Minuit raconte deux moments de cette relation dans un même appartement, dans les années 1990 où la fille a sept ans, et dans les années 2010 où cette dernière est partie non loin, et alors que l'appartement est en vente. La critique a salué la réussite de cette brève tragédie domestique, par une autrice trentenaire qui est également metteuse en scène.

L'hommage à Christian Bobin

Le Goncourt de la nouvelle a été décerné à David Thomas pour le recueil «Partout les autres» (éditions de L'Olivier), série d'instantanés poétiques. Le Goncourt de la poésie Robert-Sabatier est allé à Laura Vazquez, également autrice de romans. Son œuvre poétique a été rassemblée en 2022 en poche dans «Vous êtes de moins en moins réels» (éditions Points). Le Goncourt de la biographie Edmonde Charles-Roux a consacré le «Georges Perec» (éditions Gallimard) de l'universitaire Claude Burgelin.

L'Académie Goncourt, enfin, a remis un prix spécial de poésie «à titre posthume à Christian Bobin pour l'ensemble de son œuvre». Cet écrivain inclassable, adepte de la forme courte et des notations éphémères, est décédé à l'âge de 71 ans en novembre, un mois après la parution d'une anthologie, «Les Différentes Régions du ciel» (Quarto).

Les prix Goncourt dits «de printemps» sont attribués par le même jury que le célèbre prix Goncourt, plus prestigieuse des récompenses littéraires françaises, fin octobre ou début novembre. Christine Angot a rejoint en février cette Académie, présidée depuis 2020 par Didier Decoin.