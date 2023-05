«L'amour, c'est la plus merveilleuse des drogues» : Etienne Daho fait des confidences sur sa vie amoureuse pour la sortie de son nouvel album

Etienne Daho a accepté de faire de rares confidences sur sa vie sentimentale et l’amour, thème central de son nouvel album «Tirer la nuit sur les étoiles», qui sort ce vendredi 12 mai.

La musique et l’amour font battre son cœur. Eternel amoureux, Etienne Daho, 67 ans, dévoile ce vendredi «Tirer la nuit sur les étoiles», un nouvel album à l'ambiance sixties et romantique composé de douze titres. Dans une interview publiée par le magazine Elle ce 11 mai, le chanteur se confie comme rarement sur «son addiction à l'amour», dans laquelle il a puisé son inspiration pour ce nouvel opus fiévreux, composé des morceaux «Boyfriend», «Comme deux aimants» ou «Roman inachevé».

«Quand je suis amoureux, cela donne 'Tirer la nuit sur les étoiles'. Et quand je n'ai pas d'objet d'amour dans ma vie, eh bien j'écris sur Syd Barrett», a déclaré l'interprète de «Comme un Boomerang». «L'amour, c'est la plus merveilleuse des drogues», considère le chanteur, dont le clip de son récent duo avec Vanessa Paradis a été dévoilé jeudi.



«On est ‘high’ rien qu'avec un regard, un message, une lettre… J'ai toujours l'impression que je vais m'assagir, mais non, je replonge à chaque fois, et heureusement. Je serai incurable, jusqu'à mon dernier souffle», affirme Etienne Daho qui a ensuite ajouté : «J'aime cette sensation amoureuse qui permet d'aller au plus profond de soi, car, grâce à l'amour, on découvre qui l'on est vraiment.»

Un goût pour la discrétion

Très discret sur les personnes qui ont partagé sa vie, l’auteur-compositeur et interprète explique ce 11 mai dans une interview pour Paris Match vouloir les protéger de la célébrité. «Je n'aime pas trop parler de ma famille ou de mes partenaires. D'abord, parce que j'ai toujours voulu les protéger. Et ensuite parce que je sais combien la célébrité peut abîmer. Dès qu'on me voit dans un resto avec quelqu'un, c'est forcément mon boyfriend ou ma girlfriend. Alors je laisse dire. Et c'est quelque chose qui me plaît. Il y a aussi des périodes où il n'y a personne dans ma vie, tout simplement.»

En 2022, Etienne Daho avait confié à Paris Match que sa passion pour la musique avait eu raison de ses histoires d'amour à plusieurs reprises, mais que c'est à travers elle qu'il les célèbre pour l'éternité. «La musique est pour moi un don de soi absolu, total», avait-il dit.

«Forcément, je suis passé à côté du mariage, de relations qui auraient pu durer», mais «chaque chanson d'amour est une célébration, car une histoire ne se termine jamais vraiment, elle évolue vers autre chose, vers quelque chose de l'ordre de l'éternel, et je trouve ça assez fantastique», estime l’inusable amoureux qui ne vit «que des passions assez folles, absolues», ne sachant pas «aimer de manière raisonnable».