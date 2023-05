Nuit européenne des musées : 5 performances incontournables à voir à Paris

La Nuit européenne des musées est de retour ce samedi 13 mai pour une 19e édition. A cette occasion, de nombreux musées ouvriront gratuitement leurs portes dans toute la France. Voici les lieux à visiter ce soir-là dans la Capitale.

Une performance sonore et visuelle au musée Cognacq-Jay

Au Musée Cognacq-Jay, les visiteurs seront immergés dans l’univers sonore et visuel du XVIIIe siècle grâce à la performance de la chorégraphe Anne Perbal, intitulée «Le Chignon». Au cours de ce show, un chignon «à la Marie-Antoinette» sera élaboré sous les yeux du public. Après quoi l’artiste dansera au son de la voix d’une soprano a capella.

Le 13 mai, pour la #NuitdesMusées, le Musée Cognacq-Jay vous propose de découvrir ses collections en nocturne et de vous immerger dans l’univers sonore et visuel du XVIIIe siècle grâce à la performance d’Anne Perbal intitulée Le Chignon. Plus d'infos : https://t.co/hBe5CcPcly pic.twitter.com/to20m4o0vT — Musée Cognacq-Jay (@museecognacqjay) May 9, 2023

Spectacle Anne Perbal, Musée Cognacq-Jay, Paris 3e.

Un grand jeu d’espionnage à la cinémathèque

La Cinémathèque française organisera un grand jeu d’espionnage dans le cadre de son exposition «Top Secret», qui se termine le 21 mai prochain. Entre 20h et 22h, des comédiens-espions rejoueront des scènes de films d'espionnage et les petits comme les grands visiteurs auront pour mission de récolter des indices et de trouver un code secret…

Jeu d’espionnage, Cinémathèque française, Paris 12e.

Une visite commentée aux archives nationales

Dès la tombée de nuit, les passionnés d'histoire pourront se rendre aux Archives Nationales. Ils pourront bénéficier d’une visite guidée des dépôts Louis-Philippe et Napoléon III, ainsi que d’une visite pour le jeune public, de 17h30 à 18h. Il sera également possible d’assister à une visite guidée des décors de la Chancellerie d’Orléans.

Visite commentée, Musée des Archives Nationales, Paris 3e.

La musique à l’honneur au petit Palais

De son côté, le Petit Palais propose une expérience entre art et musique. En suivant le parcours «Musée Musique», vous pourrez écouter les morceaux associés aux œuvres. Au cœur des collections, les élèves du conservatoire Camille Saint-Saëns donneront des micro-concerts, et la soirée pourra se prolonger avec une séance de dessin en musique.

La Nuit européenne des musées, c'est ce samedi ! Le #PetitPalais vous accueille jusqu'à 23h avec une programmation spécialement conçue autour de l'art et la musique, en partenariat avec le conservatoire Camille Saint-Saëns.



Découvrez la programmation : https://t.co/5di2bdfVzV pic.twitter.com/yn4SddqtYO — Petit Palais (@PetitPalais_) May 8, 2023

«Musée musique», Petit Palais, Paris 8e.

Aux sources de la culture pop au Musée de l’armée

Tout au long de la soirée, le Musée de l’Armée propose quant à lui de découvrir ses collections historiques sous un angle inédit : celui de la culture pop. Cinéma, jeux-vidéo, bande-dessinée… Les visiteurs découvriront en effet comment la culture pop s’est inspirée de pièces historiques, exposées dans les collections du Musée.

[#culturepop] The Witcher 3, armes et armures réalistes ? -> https://t.co/jqxubLWsLE





Découvrez avec @Relinuss comment le célèbre jeu vidéo s’est inspiré de pièces historiques, à retrouver dans les collections du musée de l’Armée !





The Witcher 3 (C) CD Projekt RED pic.twitter.com/e9Td20nxrx — Musée de l'Armée (@MuseeArmee) May 6, 2023

Soirée culture pop, Musée de l’Armée, Paris 7e.