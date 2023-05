Voici les 10 musées les plus visités au monde

Après avoir été malmenés par la crise sanitaire, les musées ont retrouvé leurs visiteurs. Si la fréquentation de ces établissements culturels n’a pas encore retrouvé son niveau d’avant pandémie, voici les 10 musées les plus visités en 2022, selon le classement de The Art Newspaper, dévoilé fin mars.

Le musée de l’Ermitage - Saint-Pétersbourg

Avec un peu plus de 2,8 millions de visiteurs en 2022, le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg figure à la dixième place des musées les plus fréquentés l'année dernière, et ce malgré une baisse du tourisme dans la cité des tsars après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, constate The Art Newspaper dans son enquête. Fondé en 1764, le musée se répartit sur cinq bâtiments dont le Palais d'hiver, et abrite environ 3 millions d'œuvres.

le Centre Pompidou - Paris

Alors que le Centre Pompidou fermera ses portes pour d'importants travaux de rénovation en 2025 avant de rouvir en 2030, le musée d'art moderne inauguré en 1977 a enregistré un peu plus de 3 millions de visites en 2022. Il abrite la plus importante collection d'art moderne d'Europe.

le Metropolitan Museum of Art - New York

Le Metropolitan Museum of Art de New York, également connu sous le nom de MET, se classe à la 8e place avec un peu plus de 3,2 millions de visiteurs. Plus grand musée d'art des Etats-Unis, le site couvre à travers ses collections plus de 5000 ans d'Histoire.

la National Gallery of Art - Washington

Avec ses 3,25 millions de visiteurs, la National Gallery of Art de Washington figure à la septième position des musées les plus visités au monde et devance de peu le MET. Riche d'une collection de 150.000 œuvres, il est entièrement gratuit.

le Musée d’Orsay - Paris

Le musée d'Orsay à Paris enregistre de son côté une fréquentation de 3,27 millions de visiteurs. Une belle performance pour le musée parisien, qui retrouve quasiment son niveau d'avant la pandémie. En 2019, il avait accueilli 3,6 millions de visiteurs, une année record pour l'établissement muséal.

Le musée national de Corée - Séoul

Le musée national de Corée de Séoul se hisse à la cinquième place de ce classement ,avec un peu plus de 3,4 millions de visiteurs. Une fréquentation qui a notamment été dopée par la tenue de la foire d'art Frieze, organisée pour la première fois à Séoul, selon l'enquête de The Art Newspaper.

La Tate Modern - Londres

Plus grand musée d'art moderne et contemporain de Londres, la Tate Modern a enregistré plus de 3,8 millions de visites en 2022. Inauguré le 13 mai 2000, le musée situé dans une ancienne usine électrique sur la rive droite de la Tamise abrite des œuvres de 1500 à nos jours.

Le British Museum - Londres

Troisième musée le plus visité en 2022, le British Museum a accueilli un peu plus de 4 millions de visiteurs. Plus vieux musée de Londres inauguré en 1759, l'établissement riche d'une collection retraçant l'histoire de l'Humanité sur deux millions d'années abrite notamment la célèbre Pierre de Rosette.

Les musées du Vatican - Vatican

Les musées du Vatican, constitués d'un ensemble de douze musées, figurent non seulement parmi les sites les plus fréquentés de Rome mais aussi du monde. Ils arrivent en deuxième position des musées les plus visités en 2022, avec un peu plus de 5 millions de visiteurs venus admirer une collection constituée par les papes au fil des siècles.

Le musée du Louvre - Paris

Le Louvre arrive en tête des musées les plus visités au monde avec 7,8 millions de visiteurs en 2022, venus notamment admirer la Joconde. Il est toutefois encore loin de l’année record de 2018, où l’établissement avait enregistré 10,2 millions de visiteurs, qui lui avait valu d’entrer au Guinness book des records.